　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本列車再傳事故！69歲男新幹線上縱火　稱想模仿萬聖節隨機砍人

▲▼ 放火事件影響九州新幹線運行。（圖／翻攝自Twitter／@M_V787）

▲放火事件影響九州新幹線運行。（圖／翻攝自Twitter／@M_V787）

記者張方瑀／綜合報導

日本新幹線再傳事故，有一名69歲男子在當地時間8日上午8時45分左右，於九州新幹線「櫻花401號」列車的座位上點火。同車的列車職員立刻將男子制伏，熊本縣警也以縱火未遂將男子逮捕，幸好未造成人員傷亡，但仍有50多輛列車受到影響。

根據日媒報導，被逮捕的男子是住在福岡市的69歲男子三宅潔，他涉嫌用打火機燃燒紙張在車內縱火，造成列車內地板燒焦，車廂滿是濃煙，從熊本到新八代之間的「櫻花401號」3號車廂警鈴也立刻響起，同車的列車員趕抵後立刻將火撲滅，並制伏該名男子，所幸未造成人員傷亡，之後列車便開往八代車站，熊本縣警也立刻將該名男子以現行犯逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，三宅向警方供稱，他想模仿日前發生的東京京王線電車縱火隨機砍人案；警方正在詳加調查。

今年10月31日萬聖節晚間，行駛於東京都的京王線電車內發生隨機砍人與縱火案，24歲的男性犯嫌服部恭太將一名72歲男性乘客砍成重傷，並在車廂內縱火造成16人嗆傷。

►東京地鐵又傳驚魂！男車廂亮出「金屬尖銳物」　乘客奔逃
►東京小丑男「反差陽光照」曝！女友嫁給別人　乖乖男性情大變

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
LINE「傳這行字」被消失禁言！　實測2帳號都犧牲
台灣「1現象」日本記者嘖嘖稱奇！　賺到錢想全花掉
新北加倍券開獎了！　最多可領1萬
上課真人示範口交！20男女猛抄筆記　清大碩士生慘了
LIVE／ET午間新聞：仰德大道嚴重車禍！　大貨車煞不住狂衝
快訊／超強！滑輪溜冰世錦賽　台灣選手獲1金1銀1銅
《哆啦A夢》大雄聲優逝世！　配音史超強
快訊／大立光工安意外！　1人「遭鋼筋穿刺」當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

螺絲發出吱吱聲！恐怖遊樂設施突然故障　2少女受困35m高空3小時

衛報：台灣清零代價浮現　專家曝「民進黨無法承受疫情再爆發」

日本列車再傳事故！69歲男新幹線上縱火　稱想模仿萬聖節隨機砍人

南韓最新大選民調出爐！尹錫悅超車李在明10%p↑　特赦李朴成變數

馬斯克「科技帝國」大揭密　怪咖CEO在德州插旗！20年布局野心曝

臉書看到前夫和新女友合照　恐怖媽下藥5幼孩「丟浴缸活活淹死」

民調曝「超少人」願改變習慣救地球　卻自認比別人更環保

牠的龜頭很大！2對瀕危「大頭龜」喜交配　倫敦動物園誕下3隻幼龜

日經：日本政府擬修法補貼台積電熊本廠　最快12月提交議會

愛荷華州議會成立「友台連線」　美國中西部第4例

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

螺絲發出吱吱聲！恐怖遊樂設施突然故障　2少女受困35m高空3小時

衛報：台灣清零代價浮現　專家曝「民進黨無法承受疫情再爆發」

日本列車再傳事故！69歲男新幹線上縱火　稱想模仿萬聖節隨機砍人

南韓最新大選民調出爐！尹錫悅超車李在明10%p↑　特赦李朴成變數

馬斯克「科技帝國」大揭密　怪咖CEO在德州插旗！20年布局野心曝

臉書看到前夫和新女友合照　恐怖媽下藥5幼孩「丟浴缸活活淹死」

民調曝「超少人」願改變習慣救地球　卻自認比別人更環保

牠的龜頭很大！2對瀕危「大頭龜」喜交配　倫敦動物園誕下3隻幼龜

日經：日本政府擬修法補貼台積電熊本廠　最快12月提交議會

愛荷華州議會成立「友台連線」　美國中西部第4例

吳景欽／【大法官履勘泰源技訓所】強制工作的難題

「臺灣國立大學系統」啟動！　1校註冊、11校選課

私訊人妻「Mmmmm」！老公識破偷情密碼　股市名師年賺百萬慘了

海底撈宣布關300店止血後　今日「股價反彈大漲10％」

PLG熱身賽第1站3場票房破萬　高雄鋼鐵人13日迎成軍首戰

林佳龍接林靜儀補選團隊主委　暗諷顏寬恒「輸不起」

雙11「網購神卡」來了！一表掌握刷卡通路　回饋衝破20%

快訊／總統府稱辯論沒意義　朱立倫喊話蔡英文「勇敢站出來」

中職人氣王今最後投票　王威晨領先、詹子賢與陳傑憲緊追

3萬元名牌單車被偷！高中女哭著報案：爸爸送的...警逮竊賊找回

國際熱門新聞

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

買鞭炮突爆炸！爸載7歲兒慘死影片曝光

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救

比爾蓋茲預言「這些巨頭」30年後會垮、淪壁紙

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

峭壁浮出人影　與失蹤登山客驚人相似

2月賭光631萬元！　他控賭場害人生毀滅

《產經》：日本政府模擬「台灣有事」情況

日69歲男列車上縱火　想模仿萬聖節隨機砍人

2個月輸光618萬　公關一句毀他人生

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

捷克總統齊曼傳罹患肝硬化　恐3到4週才能出院

美國米爾克號艦下水　同志平權更進一步

塔利班組閣以來最大規模　44名成員任要職

更多熱門

相關新聞

南韓最新大選民調出爐！尹超越李10%p↑

南韓最新大選民調出爐！尹超越李10%p↑

南韓最大在野黨「國民力量」於5日結束黨內初選，決定推派前檢察總長尹錫悅為黨內提名的唯一候選人，出戰明年3月第20屆總統大選。隨著選情逐漸明朗，民調機構針對1千名以上成年人進行民意調查，結果尹錫悅獲得4成以上的支持率，遠遠超過對手李在明10個百分點以上。

中國房地產骨牌一張張倒下！

中國房地產骨牌一張張倒下！

日經：日本政府擬修法補貼台積電熊本廠

日經：日本政府擬修法補貼台積電熊本廠

《產經》：日本政府模擬「台灣有事」情況

《產經》：日本政府模擬「台灣有事」情況

為何反對重啟「拼裝車」核四？

為何反對重啟「拼裝車」核四？

關鍵字：

日本九州新幹線日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面