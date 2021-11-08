　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓政府負債占比激增！IMF示警「5年暴漲15.4%」　35先進國奪冠

▲▼韓元,韓圜,韓國,韓幣（圖／記者羅翊宬攝）

▲南韓國家債務占GDP比率漲幅，在35個先進國家中奪冠。（圖／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在新冠肺炎疫情以來，中央政府多次追加編列預算，針對個人、中小企業等發放緊急救難支援金，隨著南韓國內人口高齡化、生育率低，恐怕導致國家負債增加的速度變得更快。國際貨幣基金組織（IMF）警告，未來5年南韓國家負債占GDP比例恐怕將攀升至66.7%，在全球35個先進國家中奪冠。

根據《韓聯社》、《News1》報導，國際貨幣基金組織近日在「財政監測報告」（Fiscal Monitor）中指出，南韓今年的一般政府負債占GDP比率為51.3%，然而該監測報告預估未來5年後南韓的負債占比，2026年一般政府負債占GDP比率卻來到66.7%，5年前後相差15.4%，其上升的幅度是IMF所歸類35個先進國家中最大的。

然而，35個主要先進國家的負債占GDP比率則呈下降趨勢，從121.%下降3個百分點至118.6%；美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利所構成的「七大工業國」（G7）的負債占GDP比率則從139.0%下降3.2個百分點至135.8%。

至於在該份報告中，債務占GDP比率攀升幅度排行第2的國家與地區則為捷克（8.7%）、第3名為比利時（6.3%）、第4名為新加坡（6.0%）、第5名為香港（3.8%）。

報導指出，南韓光是在今年第1次追加編列預算案中就擴編14兆9千億韓元（近新台幣3513億元）、第2次追加編列預算則擴編35兆韓元（近新台幣8252億元），其中國家稅收取得的31兆5千億韓元用在國民緊急救難支援金，而之後進帳的10兆韓元以上的稅收則用於補貼中小企業在疫情時的損失。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
鳳梨憔悴健檢　被診斷5病纏身！「少了0.5CM」崩潰
16歲少女喊胃痛「生下男嬰」　淚訴：遭表哥性侵
獨／姚元浩母癌末病逝　淚發聲了
抽中新北加倍券「5千換1萬」他喊難用　網卻推爆
航運「大韭菜」輸超慘！買陽明虧2600萬後　再砍長榮賠千萬
波特王曝「最新割韭菜手法」：連棺材本都攤沒了！
越晚越冷「急凍13度」　氣溫下跌時程出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲「無尾熊」陷絕種危機！披衣菌強襲　染上恐失明、不孕

16歲少女喊胃痛送醫竟「生下男嬰」！　她產後痛訴：遭表哥性侵

泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

南韓政府負債占比激增！IMF示警「5年暴漲15.4%」　35先進國奪冠

澳黑市「假疫苗護照」每張1.4萬！她持假證暢行無阻　恐成疫情破口

恐怖「白寡婦」逃亡10年　可能行蹤曝光！愛上炸彈客淪頭號通緝犯

瞄準美軍！新疆沙漠驚現「美軍艦形狀」當標靶　中國測試東風-21D

美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

新冠口服藥相關時程出爐！南韓計畫採購40.4萬人份　明年2月起到貨

放屁啦！拜登國際晚宴排出「天然氣」　卡蜜拉目睹嚇傻：又長又響

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

澳洲「無尾熊」陷絕種危機！披衣菌強襲　染上恐失明、不孕

16歲少女喊胃痛送醫竟「生下男嬰」！　她產後痛訴：遭表哥性侵

泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

南韓政府負債占比激增！IMF示警「5年暴漲15.4%」　35先進國奪冠

澳黑市「假疫苗護照」每張1.4萬！她持假證暢行無阻　恐成疫情破口

恐怖「白寡婦」逃亡10年　可能行蹤曝光！愛上炸彈客淪頭號通緝犯

瞄準美軍！新疆沙漠驚現「美軍艦形狀」當標靶　中國測試東風-21D

美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

新冠口服藥相關時程出爐！南韓計畫採購40.4萬人份　明年2月起到貨

放屁啦！拜登國際晚宴排出「天然氣」　卡蜜拉目睹嚇傻：又長又響

台航第三季EPS1.16元創11年半新高　10月營收破3億創3年多來單月新高

茭白筍、百香果、香菇、紅甘蔗合體　埔里農業嘉年華周末登場

買即期AZ遭圍剿　蔡易餘秀主決議打臉國民黨：到底要陳時中怎麼做？

《四樓的天堂》視障大提琴手網驚「以為是真的」　19歲盧以恩超狂經歷曝光

桃園三界爺文化祭八德三元宮登場　認識先民墾伐水圳歷史

台南自來水老舊管線多　市府為民生用水把關合格率100％

狙擊吳亦凡被退學？都美竹認「想離開北京」　網：她才不是受害者

鄭文燦見証　星宇航空與萬能科大產學合作意向書簽約

人潮掉3成！台北旅展4天11.4萬人進場　老爺集團業績衝上9千萬

「我是妳兒子的朋友」　北市婦開門見槍嚇暈！遭洗劫2萬5

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

買鞭炮突爆炸！爸載7歲兒慘死影片曝光

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救

比爾蓋茲預言「這些巨頭」30年後會垮、淪壁紙

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

日69歲男列車上縱火　想模仿萬聖節隨機砍人

拜登國際晚宴偷放屁　她目睹：又長又響

峭壁浮出人影　與失蹤登山客驚人相似

2月賭光631萬元！　他控賭場害人生毀滅

《產經》：日本政府模擬「台灣有事」情況

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

2個月輸光618萬　公關一句毀他人生

捷克總統齊曼傳罹患肝硬化　恐3到4週才能出院

美國米爾克號艦下水　同志平權更進一步

更多熱門

相關新聞

朴敏英「暗黑煙燻妝」

朴敏英「暗黑煙燻妝」

南韓女星朴敏英將以新劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》正式回歸幕前，此前她先出鏡時尚雜誌，為帶貨飾品曬出傲人曲線，不僅性感的吊帶裝造型連發，還換上了幹練的西裝外套，搖身一變暗黑辣妹，與過往甜美形象有區隔，讓網友看了相當過癮。

南韓明年2月起到貨新冠口服藥40.4萬人份

南韓明年2月起到貨新冠口服藥40.4萬人份

《紐時》：美國吃壽司得歸功韓國人！

《紐時》：美國吃壽司得歸功韓國人！

日69歲男列車上縱火　想模仿萬聖節隨機砍人

日69歲男列車上縱火　想模仿萬聖節隨機砍人

南韓最新大選民調出爐！尹超越李10%p↑

南韓最新大選民調出爐！尹超越李10%p↑

關鍵字：

日韓要聞南韓負債國家債務國家負債GDP國際貨幣基金組織IMF

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面