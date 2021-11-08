南韓政府負債占比激增！IMF示警「5年暴漲15.4%」　35先進國奪冠

▲南韓國家債務占GDP比率漲幅，在35個先進國家中奪冠。（圖／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在新冠肺炎疫情以來，中央政府多次追加編列預算，針對個人、中小企業等發放緊急救難支援金，隨著南韓國內人口高齡化、生育率低，恐怕導致國家負債增加的速度變得更快。國際貨幣基金組織（IMF）警告，未來5年南韓國家負債占GDP比例恐怕將攀升至66.7%，在全球35個先進國家中奪冠。

根據《韓聯社》、《News1》報導，國際貨幣基金組織近日在「財政監測報告」（Fiscal Monitor）中指出，南韓今年的一般政府負債占GDP比率為51.3%，然而該監測報告預估未來5年後南韓的負債占比，2026年一般政府負債占GDP比率卻來到66.7%，5年前後相差15.4%，其上升的幅度是IMF所歸類35個先進國家中最大的。

然而，35個主要先進國家的負債占GDP比率則呈下降趨勢，從121.%下降3個百分點至118.6%；美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利所構成的「七大工業國」（G7）的負債占GDP比率則從139.0%下降3.2個百分點至135.8%。

至於在該份報告中，債務占GDP比率攀升幅度排行第2的國家與地區則為捷克（8.7%）、第3名為比利時（6.3%）、第4名為新加坡（6.0%）、第5名為香港（3.8%）。

報導指出，南韓光是在今年第1次追加編列預算案中就擴編14兆9千億韓元（近新台幣3513億元）、第2次追加編列預算則擴編35兆韓元（近新台幣8252億元），其中國家稅收取得的31兆5千億韓元用在國民緊急救難支援金，而之後進帳的10兆韓元以上的稅收則用於補貼中小企業在疫情時的損失。

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