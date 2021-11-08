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牠的龜頭很大！2對瀕危「大頭龜」喜交配　倫敦動物園誕下3隻幼龜

▲▼大頭龜屬於嚴重瀕危物種。（圖／達志影像）

▲大頭龜屬於嚴重瀕危物種。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

對於烏龜而言，最安全的避風港就是將頭縮回龜殼內，中文「縮頭烏龜」用來泛稱愈是害怕面對、龜縮之人，只不過世界上千萬物種無奇不有，一種瀕臨絕種的烏龜居然無法當縮頭烏龜，這種俗名被稱為「大頭龜」（big-headed turtle）又名平胸龜，日前英國倫敦2公龜、2母龜誕下3隻小大頭龜，為延續生命逮帶來新希望。

根據《每日郵報》，其實這種被稱為是平胸龜的大頭龜來自中國大陸中部與南部、越南、泰國、緬甸、寮國等東南亞國家的高地溪流，牠們雖然有著巨大的龜頭導致無法像其他物種的烏龜一樣縮回龜殼內，但其龜殼堅硬無比、且擁有鋒利的喙來抵禦獵食者，然而近來受到人類肉食者捕獵、以及新興國際寵物貿易的威脅，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為嚴重瀕危物種。

▲▼3隻大頭龜幼龜上個月誕生於倫敦動物園。（圖／達志影像）

▲3隻大頭龜幼龜上個月誕生於倫敦動物園。（圖／達志影像）

英國倫敦動物園2日在Instagram上興奮發文表示，園區內日前成功誕下3隻大頭龜，而3隻大頭龜的父母分別是2018年獲救的2隻公龜、2隻母龜，3年前走私貿易業者將4隻成年大頭龜試圖走私進加拿大，被當作是高價寵物，最後被英國飼育員救下，並安置在倫敦動物園。

園方表示，大頭龜天生具有非常強烈的領地觀念，所以一開始被安置在爬行動物館的單獨範圍內，直到他們適應新環境後，園方才讓2隻公龜與2隻母龜互相熟悉彼此，在經歷10個月懷胎後，上個月成功生下3隻小大頭龜。

倫敦動物園的飼育員卡特女士（Kimberley Carter）表示，「對多數人而言，大頭龜可能不是傳統定義上的可愛動物，儘管牠們有著超大的頭、以及長如鞭的尾巴，但牠們在進化樹的分枝上占有重要的一席之地，牠們教會我們人類，其實動物有著堅韌的適應能力。」

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