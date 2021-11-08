民調曝「超少人」願改變習慣救地球　卻自認比別人更環保

▲聯合國氣候峰會在格拉斯哥登場，環保組織在倫敦街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

聯合國第26屆全球氣候峰會（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場之際，一份國際調查指出，儘管人們普遍對於氣候危機有所警覺，卻尚未出現相對應的行動意願；大多數自認比別人更努力保護地球，很少人願意為此大幅改變生活習慣。

凱度民調公司（Kantar Public）去年9月針對英國、美國、法國、德國、西班牙、荷蘭、瑞典、波蘭、新加坡及紐西蘭10國，超過1000名具有代表性的人士進行調查，而完整研究報告的發布時間，恰逢聯合國第26屆全球年度氣候峰會（COP26）。

▲環保組織來到格拉斯哥抗議。（圖／達志影像／美聯社）



在此民調中，受訪者必須評分自己、政府、企業及媒體的環保努力程度，約36%自評「高度致力於」保護地球，僅17%認為政府也是如此，而肯定企業投入環境保護的更少了，僅約13%。除了瑞典以外，其他國家的受訪者對於自己的環保行動普遍給予高度評價，只有新加坡、紐西蘭公民認為其政府也高度致力於環境保護。

在所有受訪者中，雖然高達76%願意接受更嚴格的環境法規，但46%認為不是真的必須改變個人習慣；51%肯定會在氣候議題上採取個人行動，35%態度模稜兩可，14%表明絕對不會。

多數受訪者不願付出額外環保努力，理由五花八門，最常見的是「我對於自己現在做到的事情感到自豪」佔比高達74%，其次依序為「專家對於最佳解決方案仍無共識」、「我需要當局提供更多資源及設備」、「負擔不起」等等。值得注意的是，39%表示「我不認為個人努力能夠真正產生影響」，35%贊成「我認為環境威脅被高估」。

▲研究發現，大多數人自認比旁人更環保。（圖／達志影像／美聯社）



這份研究指出，雖然人們擔憂地球狀況，但民調結果卻對「他們致力於保護環境的承諾產生懷疑。人們的擔憂並未轉化成改變習慣的更大意願，反而特別關注在對政府的負面評價。」

凱度民調公司國際部門主管里維埃（Emmanuel Rivière）認為，根據調查結果，各國政府首先必須「滿足人民的期待」，接著還要說服尚未意識到氣候危機現實的人，尤其闡明「解決方案是什麼，以及我們如果公平分擔責任」。

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