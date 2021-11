馬斯克「科技帝國」大揭密　怪咖CEO在德州插旗！20年布局野心曝

▲網友以空拍機記錄特斯拉德州超級工廠的建工經過,目前已更新至當地時間11月7日,開始工程的第473天。(影片取自YouTube/Jeff Roberts,如遭刪除請見諒。)

彭博社5日刊出以《馬斯克的德州帝國》為題的報導,介紹特斯拉在德州奧斯汀郊區的22萬坪大型新工廠,而約在563公里之外,馬斯克為太空公司SpaceX於墨西哥灣沿岸大舉購入250多處地產。報導形容,馬斯克正在德州這塊「一直都很歡迎古怪外來者」的土地上,步步刻下自己的印記。

根據彭博社報導,特斯拉在德州奧斯汀(Austin)郊外,靠近科羅拉多河岸興建的超級工廠「Giga Texas」面積800萬平方英呎(約22萬4780坪),占地1700英畝(約208萬931坪)。

大約在特斯拉Giga Texas的563公里之外,格蘭河(Rio Grande)注入墨西哥灣處,太空技術公司SpaceX除了在此建造火箭飛船外,旗下房地產部門已在海灣沿岸買下250處房產,從空地、射擊場、提供避寒者與退休人員居住的平房,部分員工,包含馬斯克本人,也住在這些房產裡。

這些龐大的計畫是馬斯克不斷壯大的「德州帝國」的旗艦工程,工程進度引發全球關注的Giga Texas,未來完工後也將納入帝國版圖,特斯拉總部將從加州帕羅奧圖(Palo Alto)遷往德州。報導稱,矽谷雖然是創業文化與風險資本的中心,但德州擁有的是對商業持友好態度的立法者、廉價而豐富的土地與自然資源,這些資源對重工業至關重要,而且德州也不會對個人徵收州所得稅或資本利得稅。

馬斯克為在德州站穩腳跟,布局了近20年,自2003年SpaceX在德州麥格雷戈(McGregor)買了一塊空地用來定期測試火箭發動機,如今所有引擎、推進器、以甲烷為燃料的猛禽火箭(Raptor)新引擎都在此進行測試。馬斯克跨足的產業於德州都有著深厚根基,汽車業日益傾向於將德州視為「南方的底特律」,而NASA的詹森太空中心(Johnson Space Center)則早在60年前就落腳於休士頓。

馬斯克並非悄悄地建立存在感,他想要將SpaceX在博卡奇卡(Boca Chica)發射場的周邊社區取名為「星際基地」(Starbase),所有旗下物業現在都已經掛上了星際基地的標誌。面積將近850坪的特斯拉展示廳和服務中心日前在德州首府奧斯汀開幕,馬斯克創辦的私立學校「Ad astra」(與電影《星際救援》同名)現已在德州註冊,他還開玩笑說要創辦科技學院,進軍高等教育領域。

馬斯克所有事業,包含地下隧道挖掘公司Boring Company、人機介面公司Neuralink都在德州招聘,據稱特斯拉Giga Texas明年將僱傭1萬名員工。報導稱,馬斯克被吸引到美國能源經濟中心──德州,並非巧合,造車需要大量電力與天然氣,發射火箭須仰賴穩定燃料供應,特斯拉的太陽能部門向屋主和公營事業出售家用版儲能電池與屋頂的太陽能板。

然而,馬斯克壯大德州帝國的行動也有爭議,奧斯汀已被中產階級撼動,Giga Texas可能加劇當地住宅短缺的問題,SpaceX的擴張計畫讓居民感到不安,房產稅上漲,公共海灘因應火箭發射而經常關閉。環保人士與生物學家更警告,火箭碎片正在破壞脆弱的海岸生態系統、影響海鳥築巢,發射噪音可能導致鳥類耳聾,引擎點火時的高溫熱流則有機會造成海龜死亡。

