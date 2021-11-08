愛荷華州議會成立「友台連線」　美國中西部第4個友台跨黨派團體

▲美國中西部第4個州議會成立友台連線。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

美國愛荷華州參眾議會近期成立「友台連線」，是繼伊利諾、威斯康辛、明尼蘇達州後，美國中西部州議會第4個專注台灣事務的跨黨派議會團體。

駐芝加哥辦事處長姜森上週訪問愛荷華州，參訪愛荷華大學（University of Iowa）後，5日赴愛州首府狄蒙（Des Moines）拜會州長雷諾茲（Kim Reynolds）與副州長葛瑞格（Adam Gregg），共同見證愛州參眾議會成立「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）。

愛荷華州議會「友台連線」由共和黨籍州參議員能恩（Zach Nunn）、民主黨籍州參議員波爾頓（Nate Boulton）、共和黨籍州眾議員安德魯斯（Eddie Andrews）及民主黨籍州眾議員桑德（Kristin Sunde）擔任共同主席。

根據駐芝加哥辦事處新聞稿，雷諾茲說，樂見愛荷華州議會成立「友台連線」，台灣是愛州重要經貿夥伴，愛荷華大學、愛荷華州立大學（Iowa State University）等州內重要學府與台灣有深厚教育合作，期盼雙方在既有良好基礎上持續強化合作。

雷諾茲並感謝台灣去年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時援贈愛荷華州10萬片醫用口罩。

能恩、波爾頓及安德魯斯等人表示，樂見「友台連線」在愛荷華州參眾議會獲得跨黨派支持，願持續推動愛州與台灣各領域夥伴關係。

姜森感謝愛荷華州議會「友台連線」4位共同主席推動，讓這個議會團體成為未來台灣與愛州進一步深化合作的良好平台。

中華民國與愛荷華州經貿往來密切，為愛州在亞太地區第4大出口市場、全球第8大進口來源；愛荷華大學、愛荷華州立大學等學府在台校友廣布。駐芝加哥辦事處表示，將持續深化雙方在教育文化、經貿及推廣民主價值的合作。台灣省與愛荷華州1989年締結姐妹關係。