馬斯克問應該出售10％股票？　網路投票結果出爐

▲馬斯克因持股飆漲而榮登全球首富寶座。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合報導

全球首富馬斯克6日在推特發起網路投票,詢問網友自己是否該售出10%的特斯拉股票。結果出爐後,近6成網友都支持馬斯克賣股。

馬斯克在推特表示,最近已經有很多人討論未實現收益是避稅手段,「所以我提議出售我10%的特斯拉股票,你支持這樣做嗎?」活動吸引351萬9252名網友投票,最終結果出爐,以57.9%支持對上42.1%不支持通過。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?