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2個月內豪賭賠光631萬元！　他控賭場誘惑「人生梭哈」全輸掉

▲▼2個月內豪賭賠光631萬元！　他控訴「公關邀約」害人生毀滅。（圖／翻攝自《現在珀斯》）

▲勞倫斯杜的人生在2個月內土崩瓦解。（圖／翻攝自《現在珀斯》）

記者張靖榕／綜合外電報導

移居澳洲的35歲中國男子勞倫斯杜（Lawrence Du），在澳洲墨爾本皇冠賭場免費住了2個月後，很快就輸掉30萬元澳幣（約新台幣617萬元），接著輸掉婚姻和房產，如今懊悔痛苦的他痛批賭場手段惡劣，「他們當初乾脆直接對我說，來，這是你的VIP卡，你可以拿去賭上你的人生。」

綜合外電報導，今年35歲的勞倫斯杜在中國長大，法律系畢業並移居澳洲，2019年11月間他進入皇冠賭場，從一注50美元（約新台幣1400元）的21點開始玩起。很快地，一名賭場供關拍拍他的肩膀，邀請他到賭場的桃花心木包廂裡玩，那裡專供豪客賭博，手筆大，待遇自然更好，包括能夠免費入住賭場飯店。

勞倫斯杜在各種貴賓待遇的誘惑下進入了桃花心木包廂，從一注幾百美元到最後玩到一注1萬美元（約新台幣28萬元），他賠掉的數字像氣球一般脹大，卻反而鼓勵他不斷加高自己的賭注，想要一次賺回來。

勞倫斯杜每天都要在桃花心木包廂裡頭花上8個小時賭博，到後來甚至一天15個小時。老婆乾脆跑了，但他還不死心，賣掉房子繼續「廝殺」，直到最後他賠掉了30萬元澳幣，2個月內失去一切。

勞倫斯杜控訴賭場的行銷手法就是讓人一步步變得愈來愈脆弱，這樣的方式是不合理的、誤導人的而且是詐欺性的，「他乾脆直接告訴我：來，這是你的VIP卡，去把你的人生賭掉吧。」

「那次接觸改變了我的一生」，勞倫斯杜說當時和那名賭場公關的對話，讓他踏上了沉迷賭博的不歸路，他現在正考慮要起訴墨爾本皇冠賭場。

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