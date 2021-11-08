《產經》曝日本政府模擬「台灣有事」情況　一張圖解釋日方動向

▲日本自衛隊軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

台海緊張近來吸引許多國家、媒體進行「戰況」預測，日本《產經新聞》7日也指出台海緊張，日本扮演的角色相當重要，也因此成為焦點。目前日本政府已針對若「台灣出事」、日本遭受波及的情況進行模擬。

《產經新聞》引述台灣智庫「台灣民意基金會」2日公布的民調結果，近6成的台灣民眾認為若中國武力侵台，日本將會出兵協防台灣，其中22.3％的人認為非常可能，35.7％的人則認為還算可能。

近6成的比例僅低於認為美國會出兵協防台灣的比例，約65％的台灣民眾認為美國會出手，其中選擇非常可能的有26.7％，還算可能的約38.3％。

在一張模擬圖中，日方預計若中國真的武力侵台，將會從台灣西岸進攻，並進犯尖閣諸島（釣魚台）和沖繩，而美軍在北邊的嘉手納基地將會備感威脅，但攻擊會被擋在第一島鏈內，因此必須從台灣東部進行在台日人的撤退。

現階段台日之間並沒有同盟關係，日方也未明確表達是否會在台灣有事時馳援，日本首相岸田文雄10日表示「不回答台灣有事這一種假設性問題」的態度，也可以略知日方當前的小心翼翼。

報導認為，日本必須盡快強化「灰色地帶」（gray zone）事態的應對，以及保護在台日人等情況的因應措施。灰色地帶指當中國對台採取行動，但還不足以被稱為武力攻擊程度的情形。