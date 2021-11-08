　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救！背後意義曝光

▲▼求救手勢。（圖／翻攝自TikTok／the.sisofficial）

▲受到暴力的求救手勢教學影片在TikTok瘋傳。（圖／翻攝自TikTok／the.sisofficial）

記者葉睿涵／編譯

美國北卡羅來納州一名16歲失蹤少女在被劫持途中，因為做出了TikTok熱門的求救手勢，而被路人發現，報警將她救出。在新聞被報導後，這幾個求救手勢再次成為了人們關注的焦點，並在TikTok上被廣泛傳播。

據《商業內幕》報導，失蹤少女的父母在11月2日與女兒失聯後，焦急向北卡的警方求助。直到4日，這名16歲少女才在470英里外的肯塔基州被發現。當時，警方接獲路人報警的電話，聲稱前方車輛有一名女乘客不斷在比求救手勢，於是警方立刻前去查看。

警方調查後發現，載著失蹤少女的61歲司機布里克（Herbert Brick）持有少女的不雅照，還帶著她到處東奔西走，於是以「非法監禁」和「持有未成年人不雅照」的罪名將其逮捕。

@forsure7

Violence against women is a crime #canadianwomensfoundation #gethelp #womensrights #itstime #domesticabuse #domesticviolence

original sound - @forsure7

新聞曝光後，少女使用的求救手勢瞬間爆紅。這是一個由3種手勢組合而成的求救信號，求救者首先可以將手掌攤開，再將拇指內勾，比出一個類似數字4的手勢，最後再把所有手指收起、壓住拇指，形成握拳狀，就能傳遞出「家庭暴力」、「需要幫助」的信號。

求救手勢的教學影片已在TikTok被廣泛傳播，希望能藉此拯救更多受害者。一名女子也分享了如何在和朋友視訊時悄悄求救的方式，吸引不少人觀看。不少網友表示，「我以前從來不知道這個手勢，大家都必須學習才能讓求救起作用。」

這個求救的手勢是由加拿大婦女基金會所發起的家暴求助暗號。該基金會說明，隨著越來越多人因為新冠疫情被封鎖在家，全球的家暴發生率也隨之上升，因此倡議以單手手勢暗號，可以無聲並安全地對外求助。然而，由於此手勢尚未全球通行，因此台灣家暴協助團體建議，民眾若遭遇家暴需求助，可在確保自身安全情況下撥打110。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
全球首富馬斯克「不是你想的那樣」　19年資深員工曝私下面目
YouTuber實測「檢舉達人月賺50萬」　抓1動作10分鐘
快訊／仰德大道嚴重車禍！　5車連環撞4傷
快訊／雨區擴大防10級強風！6縣市大雨　中午前水氣最多
快訊／國一北上貨車自撞護欄　車頭懸掛橋樑邊！嚴重回堵2km
直擊！白家綺緊急動手術　吳東諺開刀房外煎熬守候

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賣房豪賭2個月輸光618萬　法律男控公關一句話毀人生

馬斯克應該出售10％股票？　網路投票結果出爐

《產經》曝日本政府模擬「台灣有事」情況　一張圖解釋日方動向

大白鯊「全身都是傷疤」　影片曝光！多到讓攝影師傻眼

全球首富馬斯克「不是你想的那樣」　19年資深員工曝私下面目

伊拉克總理險遇襲　英美領袖譴責

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救！背後意義曝光

美國逾百人企業強制打疫苗暫緩　官員仍捍衛決策

石油巨頭主宰世界逾100年　比爾蓋茲預言30年後：市值只剩一點點

法國明年總統大選　民調預測馬克宏將對決極右派名嘴

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

歐陽妮妮爆熱戀張書豪2年　「PO躺床照」被抓包在男方房間！

黃子韜挨酸「藝人帶貨Low」又爆氣　認「就是想賺錢」怒吼：有什麼不可以

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

賣房豪賭2個月輸光618萬　法律男控公關一句話毀人生

馬斯克應該出售10％股票？　網路投票結果出爐

《產經》曝日本政府模擬「台灣有事」情況　一張圖解釋日方動向

大白鯊「全身都是傷疤」　影片曝光！多到讓攝影師傻眼

全球首富馬斯克「不是你想的那樣」　19年資深員工曝私下面目

伊拉克總理險遇襲　英美領袖譴責

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救！背後意義曝光

美國逾百人企業強制打疫苗暫緩　官員仍捍衛決策

石油巨頭主宰世界逾100年　比爾蓋茲預言30年後：市值只剩一點點

法國明年總統大選　民調預測馬克宏將對決極右派名嘴

被按喇叭故意減速！他分享「開車惡趣味經驗」網罵翻：沒遇過壞人

結婚前6天摩鐵不倫！　女星偷吃人夫…他衰被黑道點名「蓋布袋」

高中英聽成績今寄發「開放上網查」！　第2次考試10日起報名

吵到睡不著！脈動性耳鳴怎麼辦？　血管介入專家圖文解說

賣房豪賭2個月輸光618萬　法律男控公關一句話毀人生

金鍾國：願意接受所有檢查！　遭網紅質疑「用藥養肌」高EQ回應

馬斯克應該出售10％股票？　網路投票結果出爐

銀樓老闆和小三生子　妻搬光珠寶！北市房子轉給2兒還告贏

快訊／仰德大道嚴重車禍！　4車連環撞釀5傷

快訊／男子半夜心臟不舒服開車就醫　急診室前30m撞15台機車OHCA

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

買鞭炮突爆炸！爸載7歲兒慘死影片曝光

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救

峭壁浮出人影　與失蹤登山客驚人相似

比爾蓋茲預言石油巨頭30年後命運：市值只剩一點

美國米爾克號艦下水　同志平權更進一步

捷克總統齊曼傳罹患肝硬化　恐3到4週才能出院

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

中疫苗樂透頭獎　雪梨妹爽拿2100萬

菲律賓佳麗又奪后冠！網狂讚選美強國

塔利班組閣以來最大規模　44名成員任要職

法總統大選　民調估馬克宏將對決極右派名嘴

美國逾百人企業強制打疫苗暫緩　官員仍捍衛決策

更多熱門

關鍵字：

540

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

白家綺緊急動手術3小時！

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

才開2年多！夢多章魚燒店「1天僅3客人」宣告收攤

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面