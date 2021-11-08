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美國逾百人企業強制打疫苗暫緩　官員仍捍衛決策

▲▼美國,疫苗。（圖／路透）

▲拜登政府下令企業員工強制接種疫苗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

拜登政府下令企業員工強制接種疫苗，不過美國聯邦上訴法院裁定暫緩執行。美國公共衛生局（USPHS）局長莫西今天表示，拜登政府必定捍衛這項決策。

法新社報導，莫西（Vivek Murthy）在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）表示：「若總統與政府部門認為不合宜且沒必要，就不會實施這些要求。」

力主企業員工強制接種疫苗的莫西說，類似的強制要求其來有自，當年美國國父華盛頓（George Washington）就曾下令部隊接種天花疫苗，又說何況美國目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的每日新增確診病例仍高達7萬5000例，「重要的是要採取一切可能的措施以維護我們的工作環境更安全」。

這道強制接種令預計明年元月生效，白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）則說，他「深具信心」，屆時法院將裁准。

白宮高階顧問和白宮公眾參與辦公室（Office of Public Engagement）主任李奇蒙（Cedric Richmond）表示，他深信這項防疫新規經得起司法檢驗，並告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我們非常有信心，我們是於法有據，這是為了確保美國民眾的安全。」

強制接種令要求100人以上企業的員工施打COVID-19疫苗，或每週接受採檢。如果此令暫緩執行，就代表今冬疫情可能捲土重來前，拜登政府讓美國勞工廣泛接種的措施之一踢到鐵板。

截至11月初，美國約58%人口完整施打疫苗，比8月間宣布強制接種令時的半數要高。

 
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