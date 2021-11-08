全球首富馬斯克「不是你想的那樣」　19年資深員工曝私下面目

▲馬斯克私下其實也是個愛開玩笑的人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）再度躍升世界首富後引起更多關注，但為SpaceX服務19年的前副總裁柯恩尼格斯曼（Hans Koenigsmann）表示，外界所看到的馬斯克和員工所見的馬斯克其實相當不同，他還說馬斯克在會議上會開玩笑，但對大眾來說很多時候很難知道他什麼時候在開玩笑。

現在已是世界首富的馬斯克，身價高達2920億美元（約新台幣8.1兆元），一點風吹草動也會立刻受到關注，而他的推特粉絲人數高達6150萬人，一篇貼文就足以撼動整個股票市場，並且也在名人間掀起旋風。

今年5月馬斯克還登上美國《周六夜現場》（SNL），對當時話題正熱的狗狗幣大開玩笑。然而外界和員工看待馬斯克的方式相當不同，柯恩尼格斯曼出入公司時是公司的第7名員工，他以自己19年的經歷指出馬斯克在會議間經常也會開玩笑，而且表達得很明顯，但面對公眾時，「大眾會更難弄清楚他到底是在開玩笑，還是真的有這個意思？」

馬斯克也曾經在推特發文助長了謠言訊息，包括聲稱孩童對COVID-19是完全免疫的，以及政府祭出的居家禁足令是法西斯的行為。對此，柯恩尼格斯曼也直白表達有些推文他同意，但也有些推文令人無法苟同。

柯恩尼格斯曼也點出一項迷思，就是人們經常以「全世界最有錢的億萬富翁」來看待馬斯克，但似乎都忘記如果只是擁有股票，「那不真的是錢，從現金角度來看的話，擁有那麼多股票完全不代表什麼。」

柯恩尼格斯曼也透露馬斯克在工作間的習慣，表示首富對SpaceX員工們有非常大的期待，也常針對物理相關的問題提出「獨到的見解」。他說在創辦SpaceX之前，馬斯克對火箭的知識淺薄，但那之後他快速地學習到了大量的知識。