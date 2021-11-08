超多人換iPhone？網點破真相　意外釣出「霸王神機」是它

▲iPhone 13 Pro Max外觀。（記者陳俐穎攝）



記者曾羿翔／綜合報導



智慧型手機功能越來越進步，各個品牌都開始比拚，實用度更是常引起大眾討論。有網友就困惑表示，身旁的人似乎都開始換成使用iPhone，他的妹夫原本用三星的換哀鳳，主管三星用很久也換哀鳳，沒創新怎麼一堆人搶著換？Google才剛出新手機不香嗎？發文引起許多網友熱烈討論，且再度釣出iPhone神機。

原PO在批踢踢八卦版表示，除了身旁的家人與長官換成iPhone以外，還有另一位朋友本來覺得十代很貴換成用三星，結果現在又換回iPhone，且這些人都是換「13 Pro」，讓他疑惑發問。

發文引起許多網友熱議，有支持iPhone的人就點出，「IOS屌打安卓沒辦法」、「蘋果就是強，安卓還是乖乖下去」、「安卓效能衰退太快」、「蘋果的隱私政策比安卓好很多」、「算蠻耐用的吧」、「軟體贏太多」。另外也有一派網友支持安卓手機，「有嗎？身邊剛有人換三星，說哀鳳都沒創新」、「哀鳳難用死了」、「沒這種感覺」。

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▲人人變成低頭族。（圖／滑手機示意圖／記者嚴云岑攝）



網友的討論也讓iPhone的「一代神機」再度被挖出，「妹妹的i6s已服役5年半還能用」、「6s用到現在」、「6s用到現在還是很順」、「6s還在用，同事安卓5年壞三台」。本站曾報導《iPhone13輸了！果粉死守6年前神機 屌打信仰：換電池再戰1年》，i6s雖已是6年前的老舊機款，仍被外媒列為值得入手，原因包括iPhone 6S是最後一款配有3.5mm耳機插孔的型號、保有原始Home鍵、機體輕薄且價格便宜。

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