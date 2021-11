美國米爾克號軍艦下水！「以他命名」　跨同志平權里程碑

文/中央社

美國已故同志人權領袖米爾克(Harvey Milk)除擁有以他命名的學校、街道和公園,如今還有1艘美國海軍油料補給艦加入行列,向他致敬。

英國廣播公司(BBC)報導,米爾克號(USNS Harvey Milk)6日在聖地牙哥(San Diego)舉行下水典禮,海軍部長和米爾克的親人皆出席儀式。

官拜海軍上尉的米爾克韓戰期間曾在潛艇救援艦「基蒂瓦克號」(USS Kittiwake)上擔任潛水教練。1955年他因其性向遭審訊2週,之後被迫退伍。

Today we christened the USNS Harvey Milk (T-AO 206)! This great ship honors #NavyDiver & #CivilRights activist Harvey Milk who was forced out of the service due to unfair policies. Because of him, today our #LGBTQ #Sailors & #Marines serve honorably as their genuine selves. pic.twitter.com/HvOgpmQAVL