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伊拉克總理遭「3架無人機攻擊」逃一劫　現身影片主持會議

▲▼伊拉克總理逃過暗殺 現身主持會議討論攻擊事件。（圖／翻攝自IraqiPMO）

▲伊拉克總理哈德米7日在官邸遭無人機暗殺，所幸躲過一劫。（圖／翻攝自IraqiPMO）

文／中央社

伊拉克官員表示，總理哈德米7日在官邸遭無人機攻擊躲過一劫。這起刺殺未遂事件發生在伊朗支持的民兵組織對於大選結果提出異議之後，導致伊拉克國內緊張情勢升高。

哈德米（Mustafa al- Kadhimi）今天現身在他辦公室發布的影片中，內容顯示他正在主持一場和高層安全指揮官的會議，討論無人機攻擊事件。

總理辦公室在會後聲明稿中表示：「昨晚發生鎖定總理官邸的懦夫恐怖分子攻擊，目標是暗殺他，這是犯罪武裝團體對伊拉克國家的嚴重鎖定攻擊事件。」

維安消息人士告訴路透社，哈德米位於綠區的總理官邸外駐守的安全人員中有6人受傷。

維安消息人士表示，3架無人機對哈德米官邸發動攻擊，其中2架遭擊落。

一名消息人士表示，這些無人機從共和橋附近起飛，穿越流經巴格達的底格里斯河，飛往官邸所在的綠區。他並證實「2架無人機遭擊落」。

▲▼伊拉克總理逃過暗殺 現身主持會議討論攻擊事件。（圖／翻攝自IraqiPMO）

▲哈德米現身在他辦公室發布的影片中，他正在主持一場和高層安全指揮官的會議，討論無人機攻擊事件。。（圖／翻攝自IraqiPMO）

伊拉克武裝部隊總司令發言人表示，目前綠區內安全情況穩定。戒備森嚴的綠區內有官邸、政府大樓和外國大使館。

目前尚未有團體聲稱犯下這起攻擊案。

在這起無人機攻擊總理官邸事件前兩天，政府部隊和背後有伊朗撐腰政治團體的支持者爆發暴力衝突。伊朗支持的政治團體在10月10日伊拉克國會大選中輸掉數十個席次，這些團體大多有武裝分支。

哈德米下令調查這些衝突中示威者和安全部隊的死傷。

伊拉克總統沙勒（Barham Salih）在推特發文譴責這起攻擊是令人髮指的罪行，「我們不能接受伊拉克被捲入混亂之中，以及違反憲政體制的政變」。

什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）批評這起攻擊案是破壞伊拉克穩定的恐怖分子行為。薩德的政黨是伊拉克10月大選的大贏家。

美國國務院譴責這起攻擊事件，並表示願協助調查。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示：「這顯然是恐怖主義行為，鎖定伊拉克國家的核心，我們強烈譴責。」

阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）引述沙烏地阿拉伯外交部表示，這起攻擊是「懦夫恐怖分子行為」。

伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）一名安全官員7日出面，駁斥這起攻擊事件是伊拉克團體所為的說法。

阿布阿里（Abu Ali Al-Askari ）在Telegram發文表示：「根據我們取得獲證實的資訊，伊拉克沒人想浪費一架無人機在一名前總理的房子上。」

伊拉克境內的真主黨旅與其他和伊朗靠攏的民兵團體，和哈德米不合。

伊朗高級安全官員夏卡尼（Ali Shamkhani）在推特發文譴責這起攻擊事件，並稱這是「一起新的叛亂」。

「這起未遂行動是新的叛亂，必須回溯到外國的智庫。」他並未透露進一步的細節。

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