爸載7歲兒買鞭炮　回家途中爆炸「屍塊噴散數公尺」！驚悚影片曝

▲印度一對父子騎車買鞭炮,沒想到卻在回家途中發生爆炸意外。(圖/翻攝自推特/@patelkunj4444)

記者閔文昱/綜合報導

印度東南部的本地治里市(Puducherry)和維盧普拉姆縣(Villupuram)的邊境近日發生一起恐怖爆炸案,一名爸爸騎摩托車載著7歲的兒子買鞭炮,準備慶祝「屠妖節」,不料卻在返家途中鞭炮突然爆炸,人車瞬間被火球吞噬,2人當場喪命。目前當地警方還在釐清、調查案件當中。

根據《印度時報》報導,37歲的卡萊尼桑(Kalainesan)4日騎摩托車載著7歲的兒子普拉迪普(Pradeep),到本地治里市和維盧普拉姆縣邊境的庫尼米杜村(Koonimedu)買鞭炮,準備慶祝屠妖節,回程時把2袋鞭炮放在前方踏板上,而兒子就坐在鞭炮上,沒想到就在路途中鞭炮突然爆炸,導致2人當場慘死,屍塊還噴散到數公尺遠的地方,場面怵目驚心。

這起事故不僅造成父子死亡,還有另外3名路人因此受傷,附近的一輛貨車和另外2輛摩托車也遭到波及。目前3名傷者都已被送到當地醫院治療。警方初步調查,推測可能是摩托車的踏板過熱並與鞭炮摩擦,才導致爆炸,不過事故詳細原因還有待進一步調查。

Father, son die after firecrackers loaded on scooter explode near Puducherry#voi #BREAKING #Fireworks #firecrackers #explode #Puducherry #scooter #fatherson pic.twitter.com/fRUZLWtdRw