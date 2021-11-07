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爸載7歲兒買鞭炮　回家途中爆炸「屍塊噴散數公尺」！驚悚影片曝

▲印度一對父子騎車買鞭炮，沒想到卻在回家途中發生爆炸意外。（圖／翻攝自推特／@patelkunj4444）

▲印度一對父子騎車買鞭炮，沒想到卻在回家途中發生爆炸意外。（圖／翻攝自推特／@patelkunj4444）

記者閔文昱／綜合報導

印度東南部的本地治里市（Puducherry）和維盧普拉姆縣（Villupuram）的邊境近日發生一起恐怖爆炸案，一名爸爸騎摩托車載著7歲的兒子買鞭炮，準備慶祝「屠妖節」，不料卻在返家途中鞭炮突然爆炸，人車瞬間被火球吞噬，2人當場喪命。目前當地警方還在釐清、調查案件當中。

根據《印度時報》報導，37歲的卡萊尼桑（Kalainesan）4日騎摩托車載著7歲的兒子普拉迪普（Pradeep），到本地治里市和維盧普拉姆縣邊境的庫尼米杜村（Koonimedu）買鞭炮，準備慶祝屠妖節，回程時把2袋鞭炮放在前方踏板上，而兒子就坐在鞭炮上，沒想到就在路途中鞭炮突然爆炸，導致2人當場慘死，屍塊還噴散到數公尺遠的地方，場面怵目驚心。

這起事故不僅造成父子死亡，還有另外3名路人因此受傷，附近的一輛貨車和另外2輛摩托車也遭到波及。目前3名傷者都已被送到當地醫院治療。警方初步調查，推測可能是摩托車的踏板過熱並與鞭炮摩擦，才導致爆炸，不過事故詳細原因還有待進一步調查。

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