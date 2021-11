雪梨妹打疫苗「爽中頭獎拿2100萬」　一覺醒來變千萬富婆嗨翻

▲喬安妮.朱透露,由於疫情,她至少有2年沒見到父母。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲雪梨25歲華人女子喬安妮.朱(Joanne Zhu)完整接種新冠疫苗後,中「百萬澳幣疫苗」樂透首獎,獲得100萬澳幣(約新台幣2100萬元),成為千萬富婆。

綜合澳洲人報等外電報導,「百萬澳幣疫苗」(Million Dollar Vax)樂透由20名慈善家及多間企業於10月份共同設立,旨在提高新冠疫苗接種率至80%。截至10月31日,有274多萬人因接種至少1劑疫苗參加樂透活動,而朱小姐正是其中一人。

朱小姐幸運中了首獎,獲得100萬澳幣。她說,「前幾天有人打給我,應該是在禮拜五,當時正在上班沒能接到電話,就在我回撥電話之後,對方說『喔妳得了100萬澳幣!是全澳洲唯一中獎的人』。」這一切讓她感到不敢相信,直言「我是在做夢嗎?」

