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恐怖巧合！峭壁表面「浮出人影」詭照瘋傳　與失蹤登山客驚人相似

▲▼ 加拿大網友在登達士峰（Dundas Peak）拍到靈異照片。（圖／翻攝Reddit）

▲加拿大網友在登達士峰（Dundas Peak）拍到詭異照片。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

加拿大Reddit用戶「SlicedUpBeef」與友人前往登達士峰（Dundas Peak），回家才發現，其中一張出遊照捕捉到詭異畫面，幾乎垂直的峭壁表面竟浮出一個人影。不久後，一名女性登山客在同一片山區失蹤，網友們紛紛指出，其身高及衣著特徵，與照片中的人影非常相似。

「SlicedUpBeef」將照片分享至社群媒體後，引發各界熱議。她說，那裡的山壁非常陡峭，根本站不了人，卻「有一個非常消瘦的人影，以不自然的直立姿勢站在那裡，臉部看不清楚。我知道你們可能會想，那只是一個膽量過人的登山客，但相信我，那個地點是完全不可能到達的。」

登達士峰是一個景色壯麗的自然保留區，沿著登山步道即可到達，能夠飽覽大自然及城鎮美景。但當局指出，該山區近來失蹤人數急遽增加，而且大多數人都還沒有被找到。

▲加拿大網友在登達士峰（Dundas Peak）拍到詭異照片。（圖／翻攝Reddit）

▲原PO和友人前往登達士峰，拍攝許多出遊照。（圖／翻攝Reddit）

不久後，「SlicedUpBeef」與朋友再次造訪登達士峰，他們在現場拍照時，發現一串鑰匙掛在樹枝上，取下後確認屬於一輛現代（Hyundai）Elektra系列汽車。他們走回停車場後，果真發現那輛汽車，但看起來非常髒，似乎已停放原地好一段時間，一行人把車鑰匙放在車頂上，接著便啟程返家。

一周後，新聞報導指出，一名女性登山客在附近山區失蹤，汽車至今依然放在停車場。根據警方報告，她被描述為高個子、身穿淺灰色毛衣及牛仔褲。許多人認為，這與「SlicedUpBeef」拍攝到的詭異人影高度相似。

許多網友都被嚇壞了，深信原PO遇上超自然現象，但也有一些人抱持懷疑態度，認為所謂「幽靈」可能是融冰，或者岩石表面陰影造成的錯覺，甚至根本就是真人。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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