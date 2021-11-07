女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

▲伊朗2013年修法後，允許法官使用另種處決方式，通常是絞刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗一名27歲已婚男子與33歲男情人出軌被抓包，女方父親得知後感到相當憤怒，要求法院處決2人。儘管女子請求法院免除死刑判決，但依據伊朗最高法院最新裁決，2名男子仍被依通姦罪判處死刑。

綜合Shargh Daily等外媒報導，27歲男性的妻子今年向警方提交丈夫不忠的影片證據，女方父親對於女婿出軌一事感到相當氣憤，要求法院判處死刑。依據伊朗法律規定，若被害人選擇原諒死刑犯，被告罪刑可被赦免或是判處監禁。

儘管女子曾請求法院饒2名男子的命，但就在女方父親拒絕寬恕後，最高法院維持對27歲女婿及他的33歲情人死刑判決。目前仍不清楚2名男子最終將以何種形式執行死刑。

依據1979年以來的伊斯蘭教法，若犯下通姦罪，被告將被處以石刑（Stoning），但伊朗2013年修法後，允許法官使用另種處決方式，通常是絞刑。

另據人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）統計，伊朗光是在2020年就執行246次死刑，但僅一次為公開執行。其中是否有個案是因觸犯通姦罪而被執行死刑，並無具體數據。

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