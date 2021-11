亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

▲當地網友拍下人潮擁擠的一刻。(圖/翻攝自推特)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國華府也有夜市逛!超過50家各式亞洲特色小吃攤販今晚聚集美國國會前,舉辦快閃夜市活動。台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚,排隊半小時以上才買得到,有老外品嚐後用台語直呼「好呷」。

美國餐飲業過去一年飽受COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情衝擊,生意慘淡。為支持大華府地區亞裔經營的餐廳,當地藝術團體集結至少55家小吃攤商,6日晚間在美國國會前的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave.)舉辦首屆「紅眼夜市」快閃活動。

由於活動免費進場,只需出示COVID-19疫苗完整接種證明或72小時內檢驗陰性報告,加上亞洲食物近年在華府廣受歡迎,表定開放時間下午4時前入口就擠滿大批民眾,排隊90分鐘才進得了場。

