　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

▲▼ 夜市人潮擠爆。（圖／翻攝自推特）

▲當地網友拍下人潮擁擠的一刻。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國華府也有夜市逛！超過50家各式亞洲特色小吃攤販今晚聚集美國國會前，舉辦快閃夜市活動。台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚，排隊半小時以上才買得到，有老外品嚐後用台語直呼「好呷」。

美國餐飲業過去一年飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，生意慘淡。為支持大華府地區亞裔經營的餐廳，當地藝術團體集結至少55家小吃攤商，6日晚間在美國國會前的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Ave.）舉辦首屆「紅眼夜市」快閃活動。

由於活動免費進場，只需出示COVID-19疫苗完整接種證明或72小時內檢驗陰性報告，加上亞洲食物近年在華府廣受歡迎，表定開放時間下午4時前入口就擠滿大批民眾，排隊90分鐘才進得了場。

今晚夜市集結各式亞洲特色小吃，舉凡台灣刈包、滷肉飯、鹽酥雞、日式鯛魚燒或泰式沙嗲肉串都吃得到。其中台灣刈包、鹽酥雞相當熱門，排隊至少要排30分鐘才買得到，日式鯛魚燒更因製作費時費工，想吃可要排1小時以上。

台灣刈包是出自25歲台裔青年謝鎬伩之手。謝鎬伩大學雖讀財經，但因為爸爸是廚師，家裡常吃得到台灣菜，讓他對台灣美食充滿熱忱，因此2年多前毅然決然投入餐飲業，創立「寶貝」（Bao Bei），專賣刈包、滷肉飯，希望把台灣街頭食物帶到美國。

謝鎬伩告訴中央社記者，寶貝既有珍貴之意，也是取刈包的「包」的諧音。他的每片刈包皮都是手工，不是機器製作，相當鬆軟有彈性，五花肉則先用滾水燙過或煎過去腥，再用40種材料滷製而成。

謝鎬伩說，他和廚師爸爸聯手，為今晚快閃夜市活動準備1200份刈包，每份售價7美元（約新台幣197元），預計5小時內就會銷售一空。為吸引素食客群，他們也特別推出以豆腐製作的素食刈包。

除了謝鎬伩攤位的傳統刈包外，現場也有許多「特色版」台灣刈包，例如不夾五花肉改夾炸雞，或改夾牛肉並沾牛肉湯食用等特殊吃法。一位曾在台灣大學就讀的外籍人士大口咬下特色版刈包後，用台語直呼「好呷」。

根據主辦單位，未來規劃每年都會舉辦「紅眼夜市」夜市快閃活動，讓當地民眾享受豐富亞洲美食文化。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

ET快訊
快訊／鄧佳華要去拍AV了！　男優藝名「變態太郎」
龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋
英「金槍不倒」病例創新高！　90歲阿公也求救
鐵粉過世！男星牽手送行　「妳是我最驕傲學生」
好市多小熊「背心分2色」？　真實原因曝：長知識了
「即期AZ」施打對象曝！　11月底要打完
砍殺男友「走廊都是血」　33歲女遭收押
重機「壓車過彎」遭吊照重罰3萬8　法官逆轉判免罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

陸練習生慘遭《GP999》惡剪「還原現場實況」！跟CLC有真私交好

快訊／鄧佳華要去拍AV了！學習日文鍛鍊體能　男優藝名曝光

台南新市社區老青幼三代共舞　社會局推動社區世代共融

小白妹貪吃不護食「垂耳超有戲」　店員心疼幫找家：聰明又乖巧

老公偷偷貸款沒有說　人妻抓包「沒勇氣問」整晚失眠！網全傻眼

王柏融成功續留火腿　曾總：最好的結果

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

正妹上空裸背爬滿紅斑　曬傷罹怪病

獅子山爆炸現場曝！99死逾百傷「醫院被擠爆」

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

阿富汗女權領袖　全身彈孔毀容慘死

獅子山油罐車爆炸！增至99死100多人傷

德州音樂祭5萬人踩踏　目擊者：遍地屍

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

老公出差「忘做1動作」偷吃露餡

梅根王妃致電共和黨參議員　籲支持有薪產假

CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人

伊拉克總理躲過暗殺　巴格達緊急狀態

美眾院通過史上最大基建案！拜登達成不可能任務

更多熱門

相關新聞

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

美國北卡羅來納州一名16歲失蹤少女在被劫持途中，因為做出了TikTok熱門的求救手勢，而被路人發現，報警將她救出。在新聞被報導後，這幾個求救手勢再次成為了人們關注的焦點，並在TikTok上被廣泛傳播。

墨西哥卡車失控連撞6車　已19死3傷

墨西哥卡車失控連撞6車　已19死3傷

德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品

德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品

馬斯克問「該賣10%股票嗎？」

馬斯克問「該賣10%股票嗎？」

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

關鍵字：

華府紅眼夜市台灣刈包鹽酥雞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面