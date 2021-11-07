男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

▲男子最終成功追上垃圾車，對方同意把垃圾倒在路邊，讓他找錢袋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘利姆諾斯島（Lemnos）一名男子手邊有1.9萬歐元（約新台幣62.3萬元）現金，計畫要把這筆錢全都存進銀行。怎料他接下來去倒垃圾時，誤把裝錢的袋子也一起扔掉，等到他發現時，整批垃圾已經被載走，激動追趕垃圾車，所幸最終順利找回這筆錢。

Madata.gr報導，男子是名商家老闆，當日正打算去趟銀行，把手邊的1.9萬歐元存起來，就順手把錢裝進2個袋子中。出發去銀行之前，他也把整理好的垃圾拿好，接著就出門，並把垃圾丟進店對面的大型垃圾桶。但他當時並未意識到，他已經親手把這筆錢給丟了。

過沒多久，男子正想找錢袋時，這才發現裝錢的袋子消失，瞬間意識到這一大筆錢可能已被丟進垃圾桶，開始恐慌並把這件事情告訴當地官員。但就在這時候，垃圾車已清理載運這批垃圾離開。

所幸在他跳上車後，成功追上垃圾車，且對方也同意把垃圾倒在路邊讓他找錢袋，順利尋回2袋完好無缺的現金。

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