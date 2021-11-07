　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

▲▼052D型飛彈驅逐艦。（圖／CFP）

▲德國引擎公司MTU是中國「052D型飛彈驅逐艦」固定的引擎供應商。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

歐盟自1998年起對中國實施軍火禁運令，以表達對「六四事件」的抗議，不過德國公共廣播聯盟（ARD）和德國《週日世界報》卻發現，中國海軍有幾艘軍艦的引擎是德國製造商開發製造的，明顯違反了《歐盟國家武器出口行為準則》。

據《德國之聲》報導，涉事的2家德國製造商分別為MTU航空引擎公司和MAN動力設備公司，儘管他們都聲稱嚴格遵守出口管制規定，但外媒在不少公開紀錄都發現，這2家公司確實與中國軍方有聯繫。

▲▼039(G)型潛艇。（圖／翻攝自維基百科）

▲中國「039（G）型潛艇」用的引擎也是德廠所製。（圖／翻攝自維基百科）

致力於軍事研究的獨立機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）指出，MAN的法國子公司曾在2002年於官網宣布，已將PA6引擎交付給中國新一代的護衛艦，而MTU在2020年前一直都是中國「052D型飛彈驅逐艦」（Luyang III）和「039（G）型潛艇」（Song-class）的引擎供應商，不過MTU否認該公司曾與中國簽訂任何合約。

專精於出口貿易的律師羅斯那（Sebastian Rossner）指出，由於歐盟的武器禁運並非依照歐洲條約所頒布，因此有部分引擎確實是可以賣給中國海軍的。SIPRI指出，這2家公司是以「軍民兩用科技」的名目將引擎賣給中國，「這是一個灰色地帶」，因此它們不需要許可證也能出口引擎，明顯是在鑽歐盟法令的漏洞。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／鄧佳華要去拍AV了！　男優藝名「變態太郎」
龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋
英「金槍不倒」病例創新高！　90歲阿公也求救
鐵粉過世！男星牽手送行　「妳是我最驕傲學生」
好市多小熊「背心分2色」？　真實原因曝：長知識了
「即期AZ」施打對象曝！　11月底要打完
砍殺男友「走廊都是血」　33歲女遭收押
重機「壓車過彎」遭吊照重罰3萬8　法官逆轉判免罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

快訊／鄧佳華要去拍AV了！學習日文鍛鍊體能　男優藝名曝光

台南新市社區老青幼三代共舞　社會局推動社區世代共融

小白妹貪吃不護食「垂耳超有戲」　店員心疼幫找家：聰明又乖巧

老公偷偷貸款沒有說　人妻抓包「沒勇氣問」整晚失眠！網全傻眼

王柏融成功續留火腿　曾總：最好的結果

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

全聯串起頭前重劃區...「相隔600m」再開一間！預計完工時間曝光

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

正妹上空裸背爬滿紅斑　曬傷罹怪病

獅子山爆炸現場曝！99死逾百傷「醫院被擠爆」

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

阿富汗女權領袖　全身彈孔毀容慘死

獅子山油罐車爆炸！增至99死100多人傷

德州音樂祭5萬人踩踏　目擊者：遍地屍

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

老公出差「忘做1動作」偷吃露餡

梅根王妃致電共和黨參議員　籲支持有薪產假

CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人

伊拉克總理躲過暗殺　巴格達緊急狀態

美眾院通過史上最大基建案！拜登達成不可能任務

更多熱門

相關新聞

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

中國國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，禁止本人及家屬進入中國及港澳，終身有效。對此，蘇貞昌7日舉民國初年袁世凱想稱帝為例，指出當時孫中山到北京，但袁世凱沒有抓他，顯示現在中國比當時還要野蠻。

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！

歐洲議會訪團主席：中國行徑讓歐盟更挺台

歐洲議會訪團主席：中國行徑讓歐盟更挺台

德列車驚傳持刀傷人　多人受傷

德列車驚傳持刀傷人　多人受傷

台獨頑固份子未上榜　謝志偉爆氣：立刻將我補進！

台獨頑固份子未上榜　謝志偉爆氣：立刻將我補進！

關鍵字：

軍武國際軍武歐盟中國德國武器禁運歐盟國家武器出口行為準則MANMTUSIPRI

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面