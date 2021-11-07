食物下藥迷暈軍官！北韓一家人「成功脫北」　當局怒喊：瞄準射殺

▲中國吉林省長白朝鮮族自治縣，隔著鴨綠江與北韓兩江道惠山市、三池淵市、金亨稷郡、金正淑郡、普天郡、三水郡相望。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從全球爆發新冠疫情以後，全面封鎖邊境，造成國內民生經濟物資短缺，而常年以來就有居民越過鴨綠江、圖們江等邊境，「脫北」逃往中國的問題。日前，兩江道金亨稷郡一戶人家，居然將安眠藥放在食物內，之後讓拜訪家中的軍人吃下肚，最後趁軍人睡著時全家成功脫北，當局對此大為光火。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，來自北韓兩江道的消息人士4日透露，不久前兩江道金亨稷郡一戶居民發生全家脫北的離譜事件，該地隔著鴨綠江與中國接壤，由於邊境居民大多需與軍人合作，才能維持日常生計，因此軍民關係緊密。

一名與該戶人家平時維持交情的軍人，在拜訪該戶人家時，吃下含有安眠藥的餐食後昏昏欲睡，該戶人家趁軍人睡著時越過鴨綠江成功「脫北」，此事讓北韓當局大為光火，禁止邊境居民讓軍人進入私宅中，同時下令軍方加強邊境警備，在平民前往鴨綠江打水時，須守在哨所嚴加戒備，只要出現異常舉動，便直接開槍處分，嚴禁軍民之間的近距離接觸。

該名消息人士解釋，金亨稷郡的供水設施非常惡劣，導致當地居民需要親自前往鴨綠江邊打水，若遇到寒冬江水結冰，更須在江面上挖洞才能取水，「只要沿著厚昌（金亨稷郡的舊名）砲兵市場旁的直線街道一直往前走，就能到鴨綠江能取水的地方，然而到了冬天江邊增加了許多軍方駐守的哨站，還下令配置設有瞄準鏡的步槍，居民們感到驚慌。」

報導指出，往年居民們前往鴨綠江取水時，常受到邊境軍隊們的密切管理，然而自從發生一家人迷暈軍人成功脫北的事件後，國境警備隊便在江邊增設哨所，直接透過步槍瞄準鏡監視居民的舉動；居民們害怕，前往鴨綠江邊取水時，若稍有不慎，恐怕成為邊境軍隊的槍下亡魂。

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