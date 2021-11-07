北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！金正恩缺席　警告意味濃厚原因曝

▲北韓朴正天、林光日指揮參觀砲擊競賽訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓總統文在寅曾在9月第76屆聯合國大會上提及「終戰宣言」，美國拜登政府也透過多個管道向北韓（朝鮮）呼籲回歸談判桌，表示華府與平壤間的對話未設前提條件；然而北韓卻強烈抨擊南韓、美國，表示應撤回「雙重標準」的態度，此後多次進行飛彈試射，最近又罕見公開軍隊進行砲擊競賽的消息。

消息人士認為，恐怕是北韓透過釋出軍事動向等消息，來觀望南韓與美國的態度。據悉，北韓進行飛彈射後，南韓與美國往往將此舉動定義為「軍事挑釁」，北韓對此極為不滿，表示飛彈試射僅是強化國防武力的一環。



北韓官媒《朝中社》今（7）日上午報導，北韓軍方權力第1把交椅、朝鮮勞動黨政治局常務委員朴正天（박정천）於昨（6）日主導朝鮮人民軍各級機械化部隊管轄砲兵區分隊（구분대，營級與營級以下的軍事單位）所進行的砲擊競賽訓練，以追求黨中央軍事委員會在朝鮮人民軍第1次軍政幹部講習會上所提出的戰鬥方針，提升機動砲兵的戰鬥能力。

此次砲擊競賽訓練，北韓最高領導人金正恩還是選擇不出席，僅由朴正天主導指揮，並由人民軍參謀總長林光日（림광일）出席參觀。

▲北韓6日進行砲擊競賽訓練。（圖／翻攝自朝中社）

南韓《韓聯社》指出，此次北韓官媒在報導中並未公然針對南韓、美國抨擊，也未進行任何帶有威脅性的發言，很可能是想透過報導向國際社會釋出消息，傳達出「我國（北韓）軍演與其他一般國家所進行之軍演並無不同」的訊息。

報導分析，其實北韓官媒透過報導公開軍方高層參觀、指揮一般日常性軍事砲擊訓練的消息並不常見，因為距上次北韓官媒公開軍方進行砲擊訓練的消息，是在2016年4月12日，當時北韓官媒聲稱是「為了掃蕩不共戴天之仇的美帝侵略者、朴槿惠暴徒們所進行的砲擊訓練」，該場訓練由時任人民總指揮局長黃炳誓（황병서）等所主導。

當時的報導分析，北韓此舉無非是針對南韓、美國所釋出的訊息，帶有低強度的警告意味。

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