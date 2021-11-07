　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

▲▼大型混凝土攪拌車啟動須使用車用尿素，尿素短缺之亂恐造成南韓建築業停擺、甚至影響房價。（圖／達志影像）

▲大型混凝土攪拌車啟動須使用車用尿素，尿素短缺之亂恐造成南韓建築業停擺、甚至影響房價。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球貿易與產業供應鏈總是環環相扣！中國與澳洲爆發貿易糾紛，去年10月起禁止從澳洲進口煤炭後，煤炭、電力供應短缺，由於生產尿素需先從煤炭提煉出氨，最後北京政府為滿足自國需求，下令全面限制尿素出口，導致車用尿素高度依賴中國進口的南韓受影響，價格暴漲10倍，物流業、建築業、農業、大眾運輸、垃圾車、救護與消防車等恐深受衝擊。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，尿素除了可以製造成化肥，也做為柴油車排氣處理液，若不定時補充車用尿素，將導致柴油車無法正常啟動、甚至造成馬力耗損，南韓2600多萬台車輛中有高達1000萬台是柴油車。

對此，南韓青瓦台日前宣布成立工作專案小組，而企劃財政部、產業通商資源部、環境部更於今（7）日表示，政府將檢討是否能優先趕製車用尿素，結果最快於11月第3周發佈。

▲▼車用尿素供應短缺，恐怕導致南韓公車等大型公共運輸停擺。（圖／達志影像）

▲車用尿素供應短缺，恐怕導致南韓公車等大型公共運輸停擺。（圖／達志影像）

南韓產業通商資源部指出，中國是全球最大的尿素生產國，每年約供應500萬噸尿素，依據今年1至9月的統計，有47.5%輸往印度（出口量第1）、14%的尿素則出口至南韓（出口量第2），而南韓國內的尿素生產原料，更有97.6%來自中國，此次北京政府全面管制尿素出口限制，對於南韓產業鏈的重大影響不言而喻。

南韓國內將近一半的車輛為柴油車，其中包括貨車、公車等大型車輛都得按時補充車用尿素，大型貨車甚至得每天補充車用尿素。以濟州島為例，當初1萬韓元可以買到10公升的車用尿素，自從北京政府10月11日起頒布限制出口的管制措施後，如今就算出價10萬韓元都不一定買得到。

報導分析，南韓此次面臨尿素短缺的問題，恐怕短期內無法解決，雖然歐洲也廣泛使用柴油車，不過歐洲同樣也大量生產尿素，然而隨著天然氣價格飆漲，因為歐洲是從天然氣中提煉出尿素，因此也造成歐洲尿素供應短缺的問題；南韓此前高度依賴中國進口，如今不僅難以尋找替代來源，就算國內急起直追生產尿素，在價格上也不具備競爭力，無法與尿素價格低廉的中國相比。

▲▼南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

▲▼南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

▲▼南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

韓媒《東亞日報》指出，若「尿素供應短缺之亂」持續至本月底，不僅物流宅配業大受打擊，就連仁川港等主要港口的貨物處理速度恐怕也得延後，造成貿易大亂。

而韓媒《SBS News》則針對京畿道富川市某物流配送中心進行報導，被稱為「大型貨車」的幹線車輛將物品卸在此處後，小型物流宅配車輛便會將貨物從此處送往各地營業據點或是一般住宅，小型貨車補充1次車用尿素後可以撐1個月，然而大型貨車短則2天、長則1周就得補充1次車用尿素。

　南韓的「車用尿素之亂」告訴我們：
1.　雞蛋勿放在同一個籃子　2.　國際貿易牽一髮而動全身　

►中國加強管制尿素出口　衝擊南韓物流業

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／鄧佳華要去拍AV了！　男優藝名「變態太郎」
龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋
英「金槍不倒」病例創新高！　90歲阿公也求救
鐵粉過世！男星牽手送行　「妳是我最驕傲學生」
好市多小熊「背心分2色」？　真實原因曝：長知識了
「即期AZ」施打對象曝！　11月底要打完
砍殺男友「走廊都是血」　33歲女遭收押
重機「壓車過彎」遭吊照重罰3萬8　法官逆轉判免罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

男賺62萬想存銀行　1動作讓他傻了！崩潰追車狂挖垃圾

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

陸練習生慘遭《GP999》惡剪「還原現場實況」！跟CLC有真私交好

快訊／鄧佳華要去拍AV了！學習日文鍛鍊體能　男優藝名曝光

台南新市社區老青幼三代共舞　社會局推動社區世代共融

小白妹貪吃不護食「垂耳超有戲」　店員心疼幫找家：聰明又乖巧

老公偷偷貸款沒有說　人妻抓包「沒勇氣問」整晚失眠！網全傻眼

王柏融成功續留火腿　曾總：最好的結果

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

正妹上空裸背爬滿紅斑　曬傷罹怪病

獅子山爆炸現場曝！99死逾百傷「醫院被擠爆」

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

阿富汗女權領袖　全身彈孔毀容慘死

獅子山油罐車爆炸！增至99死100多人傷

德州音樂祭5萬人踩踏　目擊者：遍地屍

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

老公出差「忘做1動作」偷吃露餡

梅根王妃致電共和黨參議員　籲支持有薪產假

CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人

伊拉克總理躲過暗殺　巴格達緊急狀態

美眾院通過史上最大基建案！拜登達成不可能任務

更多熱門

相關新聞

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！

先前南韓總統文在寅曾在9月第76屆聯合國大會上提及「終戰宣言」，美國拜登政府也透過多個管道向北韓（朝鮮）呼籲回歸談判桌，表示華府與平壤間的對話未設前提條件；然而北韓卻強烈抨擊南韓、美國，表示應撤回「雙重標準」的態度，此後多次進行飛彈試射，最近又罕見公開軍隊進行砲擊競賽的消息。

18歲以下每人發「10萬日圓」　日本執政聯盟將協商

18歲以下每人發「10萬日圓」　日本執政聯盟將協商

日本疫苗「國產第1號」保護力慘輸輝瑞

日本疫苗「國產第1號」保護力慘輸輝瑞

東京地鐵京傳男持尖錐威脅乘客

東京地鐵京傳男持尖錐威脅乘客

奴才包蔬菜喵喵捲　秒睡萌化網友

奴才包蔬菜喵喵捲　秒睡萌化網友

關鍵字：

日韓要聞南韓尿素車用尿素煤炭

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面