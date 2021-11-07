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德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品！保全被刺後倒地

▲▼美國德州「Astroworld」音樂祭5日爆發踩踏推擠事件 。（圖／達志影像／美聯社）

▲饒舌歌手Travis Scott舉辦「Astroworld」音樂祭，今年邁入第三屆。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州Astroworld音樂祭5日爆發踩踏推擠事件，造成8人死亡，休士頓警方證實，單位接獲有人在現場向其他人注射毒品的通報，凶殺及毒品偵緝部門已介入並展開刑事調查。據悉，當時一名男保全在現場維持秩序時，曾經感覺到頸部被人用東西刺中，隨後不省人事，直到救護人員使用鴉片類解毒劑NARCAN進行急救後，才恢復知覺。

綜合福斯新聞、紐約郵報報導，這場混亂爆發於5日晚間約9時15分左右，當時現場5萬觀眾蜂擁至舞台前方，引爆踩踏推擠事件。目前已知現場約有300人接受治療，約有25人被送往醫院，其中11人心臟驟停，到了6日晚間仍有13人住院，其中5人年齡在18歲以下，最小的才10歲，而死者人數為8人，遇難者年齡介於14歲至27歲之間。

但令人關注的是，休士頓警方已證實，單位接獲有人在現場向其他人注射毒品的通報。

▲現場搶救畫面曝光。（圖／翻攝自IG／@billynasser）

休斯敦警察總長芬納（Troy Finner）透露，依據初步調查，現場一名男保全被人被人用東西刺中頸部，隨後不省人事，直到救護人員使用鴉片類解毒劑NARCAN進行急救後才恢復知覺。

芬納進一步說明，儘管警方尚未與該名保全進一步談話，但經查證，保全脖子確實有被針刺過的痕跡。此外，現場多名民眾在醫護人員給予NARCAN之後就醒了過來，但具體人數還有待確認，如今進入刑事調查階段，凶殺及毒品偵緝部門正在調查中。

▲數百人因混亂場面受傷接受治療，現已知有8人死亡。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

一名與音樂祭組織關係密切的消息人士受訪時推測，這是一次針對無辜民眾的針對性襲擊事件，「大家是在違背自己意願的狀態下被注射的。」

只不過，警方現階段無法證實上述傳聞，僅接獲相關通報。此外，休士頓消防局長潘納（Samuel Pena）也說，該場地可容納約20萬人，但音樂祭進場人數為5萬，且現場通道及出入口數量足夠，並未被堵塞。

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