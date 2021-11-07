　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

▲▼求救手勢。（圖／翻攝自TikTok／the.sisofficial）

▲受到暴力的求救手勢教學影片在TikTok瘋傳。（圖／翻攝自TikTok／the.sisofficial）

記者葉睿涵／編譯

美國北卡羅來納州一名16歲失蹤少女在被劫持途中，因為做出了TikTok熱門的求救手勢，而被路人發現，報警將她救出。在新聞被報導後，這幾個求救手勢再次成為了人們關注的焦點，並在TikTok上被廣泛傳播。

據《商業內幕》報導，失蹤少女的父母在11月2日與女兒失聯後，焦急向北卡的警方求助。直到4日，這名16歲的少女才在470英里外的肯塔基州被發現。當時，警方接獲路人報警的電話，聲稱前方車輛有一名女乘客不斷在比求救手勢，於是警方立刻前去查看。

警方調查後發現，載著失蹤少女的61歲司機布里克（Herbert Brick）持有少女的不雅照，還帶著她到處東奔西走，於是以「非法監禁」和「持有未成年人不雅照」的罪名將其逮捕。

@forsure7

Violence against women is a crime #canadianwomensfoundation #gethelp #womensrights #itstime #domesticabuse #domesticviolence

original sound - @forsure7

新聞曝光後，少女使用的求救手勢瞬間爆紅。這是一個由3種手勢組合而成的求救信號，求救者首先可以將手掌攤開，再將拇指內勾，比出一個類似數字4的手勢，最後再把所有手指收起、壓住拇指，形成握拳狀，就能傳遞出「家庭暴力」、「需要幫助」的信號。

目前這種求救手勢的教學影片已在TikTok被廣泛傳播，希望能藉此拯救更多受害者。一名女子也分享了如何在和朋友視訊時悄悄求救的方式，吸引不少人觀看。不少網友表示，「我以前從來不知道這個手勢，大家都必須學習才能讓求救起作用。」

這個求救的手勢是由加拿大婦女基金會所發起的家暴求助暗號。該基金會說明，隨著越來越多人因為新冠疫情被封鎖在家，全球的家暴發生率也隨之上升，因此倡議以單手手勢暗號，可以無聲並安全地對外求助。然而，由於此手勢尚未全球通行，因此台灣家暴協助團體建議，民眾若遭遇家暴需求助，可在確保自身安全情況下撥打110。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
16歲少女狂比「540」　路人一看秒救人！背後含義曝
王家梁交往「吐怨言」　聽完許維恩回答讓他動怒了
正妹罹怪病！　上空美背爬滿「密麻紅斑」
伍佰代言影片被慘酸：學生期末作業　高流回應了
買好市多炒麵「吃一口酸味噴發」！　內行喊正宗
劉雨柔顯赫家世曝光！馬來西亞2／3榴槤產自她家
誰是奶茶界霸主？內行激推「這家」超意外
家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」制裁　網喊過癮加碼曝1招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

正妹「上空裸背」爬滿密麻紅斑！曬傷後罹怪病　一輩子治不好

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！金正恩缺席　警告意味濃厚原因曝

龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋　社會底層生活罕見曝光

德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品！保全被刺後倒地

阿富汗女權領袖「全身彈孔」毀容慘死！接神秘來電後　詭陳屍坑洞

馬斯克問「10%股票該賣嗎」　200萬人決定去留　傳不滿拜登新政策

獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

希臘北部人不信新冠！不打疫苗染疫拒絕插管　「上帝會保佑我們」

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

墨西哥卡車失控衝撞收費站19死！再撞6車爆大火　監視器畫面曝光

正妹「上空裸背」爬滿密麻紅斑！曬傷後罹怪病　一輩子治不好

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！金正恩缺席　警告意味濃厚原因曝

龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋　社會底層生活罕見曝光

德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品！保全被刺後倒地

阿富汗女權領袖「全身彈孔」毀容慘死！接神秘來電後　詭陳屍坑洞

馬斯克問「10%股票該賣嗎」　200萬人決定去留　傳不滿拜登新政策

獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

希臘北部人不信新冠！不打疫苗染疫拒絕插管　「上帝會保佑我們」

男嬰「右顱12公分淤青」兩度開刀　雲林23歲無照保母疑虐嬰送辦

代銷爆「工地秀秘辛」最愛找陳美鳳！300多戶「半個月就賣掉一半」

超平價「美妝收納」好物TOP 8！刷具桶、尼龍小包好用又划算

錄影遭問「能傳訊給黃曉明嗎」　Angelababy回答露餡婚姻現狀！

爆米花／下勾朱誥鎮7局失1分　合庫勝台電穩住第一

伍鐸VS陳鴻文　台灣運彩開盤看好味全龍

最上位卻也最孤獨！《以吾之名》朴喜洵與李政宰都輸給了信任

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

嚇傻！Pixel 6傳「半夜撥幽靈電話」 語音助理出包一招可解

南投杉林溪楓紅了！還有「黃金林映湖水」美呆　奧萬大再等等

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

國際熱門新聞

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

獅子山爆炸現場曝！99死逾百傷「醫院被擠爆」

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

獅子山油罐車爆炸！增至99死100多人傷

阿富汗女權領袖　全身彈孔毀容慘死

德州音樂祭5萬人踩踏　目擊者：遍地屍

老公出差「忘做1動作」偷吃露餡

正妹上空裸背爬滿紅斑　曬傷罹怪病

梅根王妃致電共和黨參議員　籲支持有薪產假

美眾院通過史上最大基建案！拜登達成不可能任務

CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人

伊拉克總理躲過暗殺　巴格達緊急狀態

歐洲議會訪團主席：中國行徑讓歐盟更挺台

更多熱門

相關新聞

墨西哥卡車失控連撞6車　已19死3傷

墨西哥卡車失控連撞6車　已19死3傷

墨西哥中部6日一輛貨運卡車在高速公路煞車失靈，直接撞向收費站，波及現場6輛車，總計造成19人死亡，另有3人受傷。如今，事發當下的監視器畫面也曝了光。

德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品

德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品

馬斯克問「該賣10%股票嗎？」

馬斯克問「該賣10%股票嗎？」

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

美政府強制企業員工接種　法院下令暫停

美政府強制企業員工接種　法院下令暫停

關鍵字：

美國北美要聞少女失蹤求救手勢

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面