馬斯克問「該賣10%股票嗎？」　狂噴拜登新政策

▲因持股飆漲而榮登全球首富寶座的馬斯克，近日針對拜登政府稅收政策大表不滿。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

特斯拉汽車執行長、SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）所持有的股價飆升，淨資產飆漲至3350億美元，成為彭博富豪榜11月估計中全球最富有的人，日前他在推特上發文，並舉辦一場投票，針對是否出售持有10%的特斯拉股票，來公開徵詢網友們的意見，目前已超過185萬人以上投票。

根據《商業內幕》（Business Insider），馬斯克於當地時間6日在推特上表示，「最近有許多政策與措施，將『未實現收益』（unrealized gains）視為一種能夠避稅的手段，所以一些人建議我，應該出售我所持有的10%特斯拉股票。」

據悉，馬斯克並未在推文說明，出售的10%特斯拉股將用於何處。在投票時間截止前17個小時，已有186萬5309人投票，其中55.1%的網友投下贊成票、44.9%的網友投下反對票。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

根據《路透社》，美國參議院財政委員會主席、民主黨參議員懷登（Ron Wyden）曾於當地時間10月27日宣布法律提案，針對億萬富翁包括長期資產或股市獲利中尚未賣出的資本等「未實現收益」課徵23.8%的稅金，拜登政府計畫將這些稅收用於社會福利政策與對抗氣候暖化的經費。對此，馬斯克極為不滿。

《商業內幕》指出，其實此次發文並非馬斯克首次在推特上針對拜登政府此舉措大表不滿，馬斯克曾於10月猛烈抨擊民主黨所提出的設立億萬富翁淨資產收益徵稅的提議，他認為該政策只不過代表著左派展開新運動，重新分配美國富翁們財富的開始。

▼美國民主黨議員懷登10月底提案針對「未實現收益」課徵23.8%稅金。（圖／達志影像／美聯社）

馬斯克表示，「最終，他們（指民主黨）花光了別人的錢，然後就會來找你了！」；而他在另一條推文中寫道，「任何由政府所引導的財富重新分配。都必須由私營部門好好管理。究竟是政府、亦或企業家最擅長分配資本，這的確是問題關鍵。」

報導分析，根據美國現行法規，股票只有出售時才必須納稅，這被稱為是「資本收益」，然而美國的富翁不可能輕易拋售龐大的股票投資組合，而相反地，他們的主要收入來源正是靠這些未實現收益等資產所累積的價值。

《華盛頓郵報》引述經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）的分析，假設美國拜登政府最終通過億萬富翁稅收法案，馬斯克恐怕在頭5年面臨高達500億美元的稅收。

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