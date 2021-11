獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

記者葉睿涵/綜合報導

西非國家獅子山共和國(Sierra Leone)5日晚間發生油罐車與卡車碰撞後引發大爆炸的事故,造成至少99人死亡,逾百人受傷。路透社6日釋出現場畫面,可見爆炸引發的大火已被熄滅,但街道上仍躺著不少燒焦的遺體,還有好幾輛汽、機車被燒到只剩骨架,而燒到變黑的油罐車也還在道路中央,堵塞了交通。

▲非洲獅子山油罐車大爆炸後的現場畫面,下同。(圖/路透)

綜合路透社與法新社報導,在事故發生後,急救人員6日不斷忙著清理位於首都自由城(Freetown)威靈頓(Wellington)地區的案發現場。儘管大火已被熄滅,但從現場的畫面看來,現場仍冒著陣陣白煙,被燒毀的車輛也還在馬路中央,現場也有大量民眾圍觀,將道路擠得水洩不通。

衛生部副部長傑姆拜(Amara Jambai)表示,目前傷者已被送到首都各地的醫院和診所接受治療;不過外媒指出,由於自由城的醫療機構多年來不斷面臨著資金不足的問題,加上2014年至2016年的伊波拉疫情早已重創當地醫護人員的元氣,如今當地的醫療服務早已遙遙欲墜,這起意外恐怕將成為一個重大挑戰。

紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)負責人朗格(Swaray Lengor)表示,目前醫院已擠滿了傷患,導致有部分傷員需要被轉移到其他醫院,目前醫院的醫療耗材和床位容量也不足,因此他們請求非政府組織提供設備、醫療用品和糧食。朗格也認為,在這種情況下,死亡人數可能還會上升。

此前自由城市長阿基索耶(Yvonne Aki-Sawyerr)曾指出,許多人在油罐車發生車禍後,湧到現場竊取油罐車洩漏的燃料,才導致爆炸發生後出現大量遇難者,不過她後來在法新社的採訪中修正了相關說法,「爆炸發生在非常繁忙的地區,那裡有許多通勤的人在等公車,因此有很多無辜的路人被爆炸波及。」

