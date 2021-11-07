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獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家獅子山共和國（Sierra Leone）5日晚間發生油罐車與卡車碰撞後引發大爆炸的事故，造成至少99人死亡，逾百人受傷。路透社6日釋出現場畫面，可見爆炸引發的大火已被熄滅，但街道上仍躺著不少燒焦的遺體，還有好幾輛汽、機車被燒到只剩骨架，而燒到變黑的油罐車也還在道路中央，堵塞了交通。

▲▼非洲獅子山油罐車大爆炸現場畫面。（圖／路透）

▲非洲獅子山油罐車大爆炸後的現場畫面，下同。（圖／路透）

綜合路透社與法新社報導，在事故發生後，急救人員6日不斷忙著清理位於首都自由城（Freetown）威靈頓（Wellington）地區的案發現場。儘管大火已被熄滅，但從現場的畫面看來，現場仍冒著陣陣白煙，被燒毀的車輛也還在馬路中央，現場也有大量民眾圍觀，將道路擠得水洩不通。

▲▼非洲獅子山油罐車大爆炸現場畫面。（圖／路透）

衛生部副部長傑姆拜（Amara Jambai）表示，目前傷者已被送到首都各地的醫院和診所接受治療；不過外媒指出，由於自由城的醫療機構多年來不斷面臨著資金不足的問題，加上2014年至2016年的伊波拉疫情早已重創當地醫護人員的元氣，如今當地的醫療服務早已遙遙欲墜，這起意外恐怕將成為一個重大挑戰。

▲▼非洲獅子山油罐車大爆炸現場畫面。（圖／路透）

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）負責人朗格（Swaray Lengor）表示，目前醫院已擠滿了傷患，導致有部分傷員需要被轉移到其他醫院，目前醫院的醫療耗材和床位容量也不足，因此他們請求非政府組織提供設備、醫療用品和糧食。朗格也認為，在這種情況下，死亡人數可能還會上升。

▲▼非洲獅子山油罐車大爆炸現場畫面。（圖／路透）

此前自由城市長阿基索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）曾指出，許多人在油罐車發生車禍後，湧到現場竊取油罐車洩漏的燃料，才導致爆炸發生後出現大量遇難者，不過她後來在法新社的採訪中修正了相關說法，「爆炸發生在非常繁忙的地區，那裡有許多通勤的人在等公車，因此有很多無辜的路人被爆炸波及。」

►獅子山油罐車大爆炸！增至99死100多人傷　燃料持續外洩
►太平間收到91具遺體！獅子山油罐車首都爆炸　現場見多具焦屍
►獅子山油罐車大爆炸！民眾狂衝現場忙偷油　至少84人慘死數十傷

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