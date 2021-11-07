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美眾院通過史上最大基建案！「總預算1.2兆」　拜登達成不可能任務

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登完成跨黨派重大成就。（圖／路透）

文／中央社

美國國會眾議院5日通過美國史上規模最大的基礎建設法案，讓拜登總統終於實現一個似乎快要幻滅的理想，那就是獲致一項足以改善全美上億人生活的跨黨派重大成就。

經過數週艱難協商，眾議院占多數的民主黨克服黨內歧見，通過約1.2兆美元的基建支出案以改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線。

這大概也是明年期中選舉前，共和黨會幫助拜登通過的唯一重大法案。拜登還有另一項提案的支出規模更大，有待國會通過，目標在擴大美國社會安全網，並投入龐大經費以對抗氣候變遷。

經過重重挫折與延宕－甚至在法案通過前的最後數小時仍有波折，拜登終於在這個失能和猜忌的政治時代中，達成了許多人斥為不可能的任務。這是美國史上最大手筆的一項基礎建設法案。

拜登發表聲明說：「今晚，我們全國邁出了重大的一步。」聲明中誇耀他所稱「一個世代僅見的跨黨派基建法案」，並讚譽尚未獲得眾院通過、規模更大的「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）。他說：「我期待將這兩項法案簽署為法律。」

儘管拜登和幕僚持續努力到深夜，要讓黨內同志上下一心，但直到5日表決前的最後一刻，民主黨內的分歧仍看似會讓拜登的法案再次泡湯。

法案最後以228票對206票通過，有13名共和黨籍眾議員投下同意票，但也有6名民主黨籍眾議員跑票。

▲▼美國眾院。（圖／路透）

▲美國眾院通過總額達1.2兆美元的基礎建設法案，被視為是拜登施政的一大勝利。（圖／路透）

民主黨經過2日慘澹的地方選舉結果，5日終於戲劇性翻身，迎來拜登迫切需要的勝利。

這並非拜登所屬民主黨首次看似就要通過這兩項歷史性法案，先前也曾因遭遇新阻礙而功敗垂成。幕僚形容，即使磋商持續進行，但拜登數週來已呈現「關機」狀態。

儘管這兩項法案幾乎涵蓋拜登所有國內施政議題，但在整個磋商過程中，拜登多數時候都避免指揮民主黨人要在何時表決以及如何表決。

然而就在5日上午，正當民主黨仍在為3天前的地方選舉結果愁雲慘霧、而拜登實現選舉承諾的能力也遭質疑之時，拜登改變了作法。

拜登第一次給民主黨人下明確指導棋，表示「現在」就是表決通過這兩大支出法案的時機，許多盟友都認為他早該這麼做。

拜登在白宮國宴廳（State Dining Room）現身後，拒絕接受提問，而是閉門開始打電話給民主黨眾議員，要他們和他站在同一陣線。他說：「我們要讓全世界看到，美國的民主能夠實現並推動我們的經濟，就讓我們這麼做吧。」

拜登和民主黨國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）主席、眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）談話，以了解她的立場。熟悉兩人通話內容的知情人士說，拜登沒有下最後通牒，但明確表示他此刻需要民主黨人團結一致。

然後他直接把電話打到進步派的會議上，透過擴音器，冗長地請求此派議員支持基礎建設法案；並保證，他會繼續爭取另一項更龐大的社會支出案通過。

美東時間晚上9時，拜登把私下的呼籲公開化。他在白宮公布的聲明中表示：「我呼籲所有議員，表決支持重建美好未來法案，並在最終通過跨黨派基礎建設法案。我有把握，眾院會在11月15日那週通過重建美好未來法案。」

拜登和幕僚忐忑不安地在白宮留意表決結果，直到13名共和黨籍眾議員表達支持，才放下心來，法案最終以228票比206票通過。

法案通過後，幕僚辯論著是否要讓拜登發表談話。但當時已經是美東時間晚上11時30分，似乎太晚，白宮最後在午夜前送走了記者群。

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