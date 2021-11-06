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18歲以下每人發「10萬日圓」　日本執政聯盟將協商

▲▼回收場員工在垃圾堆裡發現1000萬日圓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本公明黨提出18歲以下兒童每人補助10萬日圓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

中央社東京6日綜合外電報導

日本公明黨在這次眾議院大選提出的政見之一，就是通發給0歲到18歲兒童每人10萬日圓補助金，選後為落實政見將要求日本政府發放；執政聯盟內部8日將對此展開協商。

日本時事通信社報導，有關首相岸田文雄政府第一項經濟對策焦點的補助金，自民黨內愈來愈多聲音支持給予全國18歲以下兒童每人10萬日圓（約新台幣2萬4500元）的方案。

跟自民黨聯合執政的公明黨，在10月舉行的眾議院大選時所提出的政見之一，就是給予0歲到18歲所有兒童每人10萬日圓的補助金。執政黨將於8日展開幹事長間協商，日本政府希望能在11月19日決定經濟對策。

公明黨選後為落實補助金政見，將要求政府直接給付現金，而非給予限定期間等的購物券。

公明黨試算，0歲到18歲兒童總數約2000萬人，預估約需2兆日圓預算。日本政府財務省批評這項政策是「散財政策」，但公明黨認為只要拿2020年度決算剩餘的約4兆5000億日圓當成財源，並不會造成政府財政惡化。

另外，公明黨也在政見中承諾將給予持有身分號碼卡的民眾每人相當於3萬日圓的點數，這部分還需要約3兆日圓財源。

公明黨政務調查會長竹內讓等人，8日將拜會內閣官房長官松野博一，要求自民黨全面接受公明黨的提案。

因此，執政聯盟內部已展開檯面下協商。儘管自民黨內對公明黨提案持慎重以對看法，但認為不得不接受的聲音也逐漸增強。

一名曾擔任過閣員的人士說，「這次多虧公明黨才能拿下眾議院大選勝利」；一名自民黨幹部向公明黨幹部喊話說，「大家一起跟財務省戰鬥吧」。

但發不發放補助金，最後還是要由岸田拍板。自民黨在眾議院大選提出的政見之一，就是要補助生活陷入困境的民眾，岸田11月1日在記者會上說，「（自民黨與公明黨主張）有重疊的部分將盡可能進行協調，來確定現金補助的範圍」。

公明黨幹部為使自民黨同意發放補助金而放話說：「根據最後結果，也可能會影響到雙方在明年參議院大選的合作態勢。」

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