東京地鐵又傳驚魂！男車廂亮出「金屬尖銳物」　乘客奔逃

▲ 地鐵站響起避難廣播，引發民眾恐慌。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京地鐵京王線10月31日萬聖夜發生隨機砍人、縱火事件，造成17名乘客輕重傷，6日又傳出一起驚魂，一名男子乘坐地鐵東西線時與人發生口角，竟亮出身上攜帶的金屬尖銳物加以威脅。車上乘客受到驚嚇，逃到其他車廂，所幸並未受傷，男子後來則被警方帶離現場。

綜合《產經新聞》、NTV NEWS24報導，這起事件發生於當地時間6日上午近9時，警方接獲東京地鐵站員報案指出，東西線一輛行駛於茅場町站及門前仲町站之間的電車上有一名持刀男子。警視廳深川警察署員警隨後趕到現場，帶走一名持有尖錐的男子。

警方說明，這名來自千葉縣的50多歲男子與車廂內一對30多歲男女發生口角，因此亮出武器，於門前仲町站下車後離開現場，約30分鐘後在附近被捕。這起事件未造成任何傷亡，但地鐵站一度響起避難指示廣播，引發乘客一陣騷動。

男子向警方宣稱，他當時在車上未戴口罩，以為其他乘客對他指指點點，「我覺得他們把沒戴口罩的我當笨蛋，所以才拿出工作用的工具，想嚇嚇他們」，已經涉嫌違反「暴力行為等處罰法」，現正接受調查。

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