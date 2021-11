獅子山油罐車大爆炸！民眾狂衝現場忙偷油　至少84人慘死數十傷

▲獅子山驚傳油罐車大爆炸。(圖/翻攝自推特/@alihashem_tv)

記者葉睿涵/綜合報導

西非國家獅子山共和國(Sierra Leone)當局證實,首都自由城(Freetown)的郊區在5日晚間發生了一起大型油罐車爆炸意外,造成至少84人死亡,數十人受傷。由於意外發生當下有大量民眾聚集現場,被爆炸波及,因此市長估計,實際死亡人數恐怕將超過百人。

Dozens of people are feared dead after a gas station exploded on Friday night in the eastern surbub of #Freetown #SierraLeone, rescue efforts continue pic.twitter.com/9QdiR6VIFj — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) November 6, 2021

綜合CNN、BBC和半島電視台報導,這輛40英尺長的大型油罐車在5日晚間10點左右,與一輛卡車在惠靈頓地區(Wellington)一個繁忙的路口相撞,導致爆炸發生引發大火。社群媒體上的畫面顯示,大火燒毀了當地不少商店和房屋,還有數名被嚴重燒傷的受害者躺在街道上。當地媒體播出的畫面也顯示,油罐車附近躺著許多被嚴重燒焦的屍體。

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb — Samira Sawlani (@samirasawlani) November 6, 2021

市長阿基索耶(Yvonne Aki-Sawyerr)表示,在油罐車發生車禍後,許多人湧到案發現場,試圖趁亂竊取油罐車洩漏的燃料,才導致爆炸發生後出現大量遇難者,「有傳言指出,這場意外已奪走了逾百條人命」。政府目前還無法證實意外導致了多少財務損失以及準確的死亡人數,但當地一家國營太平間告訴路透社,他們目前已收到91具屍體。

#incident #accident #explosion More than 100 people could have died after a fuel tanker accident in Sierra Leone, local authorities said. pic.twitter.com/4ZYjhsffHy — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 6, 2021

國家災難管理局(NDMA)局長色塞(Brima Bureh Sesay)表示,「這是一場極度可怕的事故」。另一名NDMA的官員則透露,目前救護人員已將傷患送到醫院接受治療,現場的救援工作已結束。

