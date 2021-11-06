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獅子山油罐車大爆炸！民眾狂衝現場忙偷油　至少84人慘死數十傷

▲▼獅子山驚傳油罐車大爆炸。（圖／翻攝自推特／@alihashem_tv）

▲獅子山驚傳油罐車大爆炸。（圖／翻攝自推特／@alihashem_tv）

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家獅子山共和國（Sierra Leone）當局證實，首都自由城（Freetown）的郊區在5日晚間發生了一起大型油罐車爆炸意外，造成至少84人死亡，數十人受傷。由於意外發生當下有大量民眾聚集現場，被爆炸波及，因此市長估計，實際死亡人數恐怕將超過百人。

綜合CNN、BBC和半島電視台報導，這輛40英尺長的大型油罐車在5日晚間10點左右，與一輛卡車在惠靈頓地區（Wellington）一個繁忙的路口相撞，導致爆炸發生引發大火。社群媒體上的畫面顯示，大火燒毀了當地不少商店和房屋，還有數名被嚴重燒傷的受害者躺在街道上。當地媒體播出的畫面也顯示，油罐車附近躺著許多被嚴重燒焦的屍體。

市長阿基索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）表示，在油罐車發生車禍後，許多人湧到案發現場，試圖趁亂竊取油罐車洩漏的燃料，才導致爆炸發生後出現大量遇難者，「有傳言指出，這場意外已奪走了逾百條人命」。政府目前還無法證實意外導致了多少財務損失以及準確的死亡人數，但當地一家國營太平間告訴路透社，他們目前已收到91具屍體。

國家災難管理局（NDMA）局長色塞（Brima Bureh Sesay）表示，「這是一場極度可怕的事故」。另一名NDMA的官員則透露，目前救護人員已將傷患送到醫院接受治療，現場的救援工作已結束。

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