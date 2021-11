德州音樂祭「5萬人」瞬間瘋湧舞台前　慘釀8死！目擊者：遍地屍體

▲天文音樂祭(Astroworld fest)發生踩踏推擠事件。(圖/翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD)

記者吳美依/綜合外電報導

美國天文音樂祭(Astroworld fest)5日在德州NRG公園(NRG Park)開幕,其門票早在5月售罄,未料當日下午發生百人踩踏事件後,晚間又有約5萬名觀眾瘋狂湧向舞台,引發推擠與恐慌,造成至少8人喪命。一位目擊者宣稱,死亡人數遠遠超過此數字,「那裡到處都是屍體。」

I’ll listen to this now and actually get goosebumps when realizing, people were dying to this song in the crowd from suffocating or drugs.. crazy moment in my life I’ll never forget. I was watching dudes get chest compressions on a truck headed to a tent. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/iCsIvbnRV8