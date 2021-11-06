CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」探索火星　外星人逃避難所躲風暴

▲美國CIA曾透過靈媒來探尋百萬年前的火星人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國中央情報局（CIA）最近解密大量機密文件，認了過去曾耗資2000萬美元（約新台幣5.5億元）啟動「星際之門」（Stargate）計劃，透過靈媒來探索火星100萬年前的生活場景和找尋外星人。其中一名參與計劃的靈媒更曾看到百萬年前的火星古人正在避難所中「冬眠」，以逃避星球上的猛烈風暴。

據《太陽報》報導，這個計劃最初被展開，是因為美國認為蘇聯也在從事相關研究，因此政府在馬里蘭州（Maryland）成立秘密部隊，並與擁有超能力的人進行交流。1984年5月22日，CIA開始實行「火星探索」（Mars Exploration）實驗，與一位不具名的靈媒合作探索100萬年前火星上的生活場景、尋找外星人。

▲靈媒看到火星表面有不少金字塔，而火星人為了躲避風暴，都逃到避難所去冬眠。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

這位靈媒指出，當時的火星有很多巨大的金字塔、方尖碑和公路網，還有無數個避難所，「避難所裡有很多不同的房間，裡面幾乎沒有任何家具和東西，嚴格來說，它更像是個用來『冬眠』的地方。我看到當地發生了很兇猛的風暴，這些人必須在風暴中冬眠」。

他形容，那些在暴風雨中冬眠的人「很高大」，「他們都是古人，而且他們正在死亡」。不過，曾至少參與過450次任務的陸軍老兵麥克默尼格爾（Joseph McMoneagle）認為，靈媒的能力並不總是準確，「98%被找來的靈媒都是瘋子」。CIA聲稱，相關計劃已在1977年被終止。

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