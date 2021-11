德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

▲德州一場大型音樂祭變調,據傳已有多人死亡。(圖/翻攝自IG/@billynasser)

記者吳美依/綜合報導

美國德州5日舉辦第3屆Travis Scott天文音樂祭(Astroworld fest)開幕活動,當日下午發生數百人踩踏事件,晚間又通報多人受傷。休士頓消防局局長佩納(Samuel Pena)剛才證實,本次事件釀成至少8人死亡,年紀最小的死者年僅10歲,另外還有多人受傷,其中17名傷患緊急送醫。

LIVE NOW | Houston and Harris County leaders are giving an update on the incident that happened at the Astroworld Festival tonight.



Watch live: https://t.co/bdNYkxjkSO pic.twitter.com/fjAEdUX62w