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德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

▲▼ 德州一場大型音樂祭變調，據傳已有多人死亡。（圖／翻攝自IG／@billynasser）

▲德州一場大型音樂祭變調，據傳已有多人死亡。（圖／翻攝自IG／@billynasser）

記者吳美依／綜合報導

美國德州5日舉辦第3屆Travis Scott天文音樂祭（Astroworld fest）開幕活動，當日下午發生數百人踩踏事件，晚間又通報多人受傷。休士頓消防局局長佩納（Samuel Pena）剛才證實，本次事件釀成至少8人死亡，年紀最小的死者年僅10歲，另外還有多人受傷，其中17名傷患緊急送醫。

▲哈里斯郡法官伊達爾戈（Lina Hidalgo）也向媒體證實至少8死。

佩納表示，晚間9時15分左右，觀眾開始衝向舞台，引發現場民眾恐慌，一些人因呼吸困難而暈厥，數十人在現場接受治療，其中有些人接受心肺復甦術（CPR）急救，但卻未能撐過這一關。

根據社群媒體上流傳的畫面，數十輛救護車抵達現場，多名醫護及工作人員正在照顧傷患，警方也在現場拉起封鎖線。不少網友分享疑似遺體的畫面。

Travis Scott天文音樂祭在NRG公園（NRG Park）舉行，門票秒速售罄，預計一共5萬人參加，但公園入口處下午就發生一起踩踏事件，數百人瞬間湧向入口，撞倒金屬探測器，弄亂安全檢查區，就是為了趕快進入會場，甚至有人爬上流動式廁所，場面相當失控，讓維安工作人員疲於奔命。

初稿：14:31

更新：15:00

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