大鬧國會嗆「我是金髮白皮膚」免坐牢　聯邦法官送她60天刑期

實習記者黃品臻/綜合報導

美國司法機關針對1月6日國會暴亂事件的調查、起訴和審判仍在進行中,德州房地產經紀人萊恩(Jenna Ryan)曾在推特放話「金髮白人」的身份絕對不會讓她坐牢,但一位聯邦法官認為萊恩知道自己在做什麼,最終判處她有期徒刑60天,外加1000美元罰金及賠償損失500美元。

綜合外媒報導,萊恩與多位友人1月5日搭乘私人飛機抵達華府,參加美國前總統川普在1月6日舉行的「停止竊取」(Stop the Steal)造勢大會,並跟著其他參與暴亂的群眾一起進入國會山莊,隨後更站在人群前方開起長達21分鐘的直播,甚至站在一扇玻璃碎裂的玻璃前比出勝利手勢。

暴亂結束回到德州後,萊恩接受了多次的媒體採訪,稱自己感覺像個「烈士」,描述自己出現在國會山莊是種「高尚的行為」,也多次在社群媒體上發文講述在暴亂中的角色,稱「我的所作所為值得一枚獎章」。她更在推特上開嗆網友,「我絕對不會去坐牢,抱歉喔,我有金頭髮、白皮膚,一份很棒的工作和很棒的未來,我不會去坐牢,抱歉讓你們這些黑特失望了,我什麼都沒做錯。」

"You suggested antifa was somehow involved. And perhaps most famously, you said that because you had blonde hair and white skin, you wouldn't be going to jail," Judge Cooper says. Jenna Ryan says she was responding to someone else on social media. pic.twitter.com/A3NdvRMMsN