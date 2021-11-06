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大鬧國會嗆「我是金髮白皮膚」免坐牢　聯邦法官送她60天刑期

▲▼FBI支持提告萊恩的聲明文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI支持提告萊恩的聲明文件。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國司法機關針對1月6日國會暴亂事件的調查、起訴和審判仍在進行中，德州房地產經紀人萊恩（Jenna Ryan）曾在推特放話「金髮白人」的身份絕對不會讓她坐牢，但一位聯邦法官認為萊恩知道自己在做什麼，最終判處她有期徒刑60天，外加1000美元罰金及賠償損失500美元。

綜合外媒報導，萊恩與多位友人1月5日搭乘私人飛機抵達華府，參加美國前總統川普在1月6日舉行的「停止竊取」（Stop the Steal）造勢大會，並跟著其他參與暴亂的群眾一起進入國會山莊，隨後更站在人群前方開起長達21分鐘的直播，甚至站在一扇玻璃碎裂的玻璃前比出勝利手勢。

暴亂結束回到德州後，萊恩接受了多次的媒體採訪，稱自己感覺像個「烈士」，描述自己出現在國會山莊是種「高尚的行為」，也多次在社群媒體上發文講述在暴亂中的角色，稱「我的所作所為值得一枚獎章」。她更在推特上開嗆網友，「我絕對不會去坐牢，抱歉喔，我有金頭髮、白皮膚，一份很棒的工作和很棒的未來，我不會去坐牢，抱歉讓你們這些黑特失望了，我什麼都沒做錯。」

報導指出，萊恩在8月承認「於國會山莊遊行、示威或糾察」的罪行，4日被華府特區聯邦區域法院判處服刑60天，外加1000美元罰金及賠償損失500美元。判決出爐後，萊恩仍嘴硬地推文表示，並非因為直播的發言內容或拍照而被判刑，而是法官要透過本身的高知名度來震懾他人，「我只是要向打電話給我或傳訊給我的人發個綜合聲明，你們贏了，我要去坐牢了，所以你們不用再聯絡我了，去開香檳慶祝吧，但就別煩我了，謝了」。

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