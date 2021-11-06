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90國搶訂！輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89%重症　有望年底獲授權

▲輝瑞,Pfizer。（圖／路透）

▲輝瑞研發出新冠口服藥，可降低89%重症風險。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）5日公布新冠口服藥「Paxlovid」試驗數據，可有效降低89%的重症或死亡風險，消息一出，輝瑞股價上漲9%。輝瑞預計11月向食品藥品管理局（FDA）申請藥物使用授權，如獲批准有望在今年交付藥物，而執行長也證實，目前正與90個國家針對新藥採購進行洽談。

確診後3天內服用新藥　重症及死亡風險可降低約89%

綜合澳聯社、路透報導，輝瑞的新冠口服藥物「Paxlovid」是繼默沙東（Merck & Co.）藥廠之後的第2款新冠口服藥物。試驗數據顯示，患者若服用Paxlovid及少劑量的抗病毒藥物利托那韋（ritonavir），降低新冠重症和死亡的風險可達89%。

輝瑞表示，這項藥物對1219名高風險成年人進行中後期研究，受試者均為新冠輕度及中度患者，若在新冠症狀出現3天內服用新藥，與安慰劑對照組相比，可把重症或死亡機率降低89%。依據統計，實驗組只有0.8%的人住院接受治療，且治療後28天內無人死亡，而對照組住院率為7%，有7人死亡。不過，輝瑞並未詳細說明服藥後的副作用。

輝瑞預計11月向FDA申請授權　正與90國針對新藥供應合約進行談判

輝瑞首席科學官多爾斯滕（Mikael Dolsten）透露，公司計畫在11月向美國食品藥品管理局（FDA）申請授權該藥物使用，假若獲監管機構批准，公司有望在今年內交付藥物。外界預估，「Paxlovid」有望在今年年底獲得美國監管機構批准。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）受訪時則稱，輝瑞正在與90個國家針對新藥供應合約進行談判，新藥定價與默沙東新冠口服藥「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」接近。依據先前報導，默沙東新藥莫納皮拉韋每單位療程為700美元（約新台幣1.9萬元）。

目標2022年底生產5000萬個療程藥量　美國已下定數百萬份

此外，輝瑞預計在今年底之前，生產18萬個療程藥量，目標在2022上半年量產2100萬個療程藥量，並於明年底總計產出5000萬個療程藥量。美國總統拜登透露，美國政府已採取行動，確保會有數百萬份輝瑞新藥，「如果獲得FDA批准，我們很快就會有治療染疫者的藥物。」

在輝瑞發布試驗數據後，股價上揚9%，而默沙東股價則是下跌9.3%，但兩家藥廠均未公布新冠口服藥的完整試驗數據。由外部專家組成的FDA小組計畫於11月30日開會討論默沙東新藥「莫納皮拉韋」，但目前還不清楚輝瑞的「Paxlovid」是否也會在此會議中一同審核。

►輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症風險　改變全球防疫規則
►默沙東新冠口服藥QA一次看　可降低50%重症！最快年底獲美授權

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