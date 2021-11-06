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史上僅40人！男嬰屁屁長出「12公分肉球尾巴」　罕見震撼照曝光

▲▼巴西一名男嬰一出生就長了條細長的尾巴。（圖／翻攝自《兒科手術病例報告期刊》）

▲巴西一名男嬰一出生就長了條細長的尾巴，下同。（圖／翻攝自《兒科手術病例報告期刊》

記者葉睿涵／綜合報導

巴西一名男嬰出生時，臀部竟長著一條細長的尾巴，尾巴末端還有個小肉球，成為極少數擁有「人類尾巴」的嬰兒之一。醫生診斷後發現這是種「罕見的先天性異常」，於是在家人的要求下替男嬰動手術將尾巴切除。這宗手術還因為其罕見性被記入《兒科手術病例報告期刊》。

▲▼巴西一名男嬰一出生就長了條細長的尾巴。（圖／翻攝自《兒科手術病例報告期刊》）

綜合《每日郵報》等外媒報導，這名男嬰是個早產兒，他在35週大的時候就出生了。不過，在他剛離開母體後，醫生就發現他的臀部竟有條12公分長的尾巴，尾巴末端還有一個4公分寬的肉球。

醫生進行檢查後發現，這條尾巴僅由組織和脂肪組成，完全沒有軟骨或骨頭，也排除了先天性脊椎畸形的可能，因此醫生認為這是罕見的「人類尾巴」，醫學史上大約只有40個相同病例記錄在案。

▲▼巴西一名男嬰一出生就長了條細長的尾巴。（圖／翻攝自《兒科手術病例報告期刊》）

大約2000萬年前，自人類的祖先和猿類親戚在進化過程中和猴子「分家」後，人類就失去了尾巴。不過事實上，所有的嬰兒在4到8週大時，會在子宮內發育出胚胎尾巴，但最後都會被吸收，因此案例中的巴西男嬰才變得如此特別。

儘管在一些信仰和文化中，擁有尾巴的人被認為是神聖並受崇拜的，而且男嬰的「尾巴」也不會帶來任何併發症，但他的家人還是選擇讓男嬰接受手術，將尾巴切除。研究並未提及醫護與男嬰家人決定動手術是否因為與孩子因尾巴感到不適有關，醫師也並未透露手術細節。

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