美國裸男困戲院牆內兩天　警消鐵鎚「破牆」救出

▲美國一名裸男被困在戲院牆壁內長達兩天。（圖／翻攝自Facebook／Syracuse Fire Department）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國紐約州雪城市（Syracuse）一家戲院竟有名男子困在牆壁內兩天，一直到有人聽到牆內傳出敲打救命聲，才請消防人員到場救援，警方初步研判，男子可能有精神狀況，不會面臨法律追訴。

據BBC報導，雪城市消防局（Syracuse Fire Department）5日早上7點30分接獲報案電話，稱在當地「地標戲院」（Landmark Theatre）裡，聽到有人敲打牆壁求助，救援人員到達現場後，用鎚子擊破牆面，將全身赤裸的男子救出送醫，據悉該名男子被困在牆內長達兩天。

地標戲院負責人英塔列塔（Mike Intaglietta）接受當地媒體採訪時表示，有人看到該名男子本週稍早曾在戲院所在大樓的附近徘徊。英塔列塔也補充，有戲院員工看過該名男子，但後來沒再看到就以為他離開了，「我不知道他是進來取暖還是使用廁所」。

雪城消防局副局長凱恩（John Kane）告訴當地媒體，「男子躲藏在戲院的爬行空間（crawlspace）裡約兩天的時間，後來跌入男廁的牆壁內才被困住」。警方表示，男子似乎患有精神疾病，因此不會起訴他或公佈他的身份。