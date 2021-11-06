　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國裸男困戲院牆內兩天　警消鐵鎚「破牆」救出

▲▼美國一名裸男被困在戲院牆壁內長達兩天。（圖／翻攝自Facebook／Syracuse Fire Department）

▲美國一名裸男被困在戲院牆壁內長達兩天。（圖／翻攝自Facebook／Syracuse Fire Department）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國紐約州雪城市（Syracuse）一家戲院竟有名男子困在牆壁內兩天，一直到有人聽到牆內傳出敲打救命聲，才請消防人員到場救援，警方初步研判，男子可能有精神狀況，不會面臨法律追訴。

據BBC報導，雪城市消防局（Syracuse Fire Department）5日早上7點30分接獲報案電話，稱在當地「地標戲院」（Landmark Theatre）裡，聽到有人敲打牆壁求助，救援人員到達現場後，用鎚子擊破牆面，將全身赤裸的男子救出送醫，據悉該名男子被困在牆內長達兩天。

地標戲院負責人英塔列塔（Mike Intaglietta）接受當地媒體採訪時表示，有人看到該名男子本週稍早曾在戲院所在大樓的附近徘徊。英塔列塔也補充，有戲院員工看過該名男子，但後來沒再看到就以為他離開了，「我不知道他是進來取暖還是使用廁所」。

雪城消防局副局長凱恩（John Kane）告訴當地媒體，「男子躲藏在戲院的爬行空間（crawlspace）裡約兩天的時間，後來跌入男廁的牆壁內才被困住」。警方表示，男子似乎患有精神疾病，因此不會起訴他或公佈他的身份。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
吳亦凡牢裡過31歲生日！　「慶生餐」曝光
KTV少女太美！男客押她上車　企業副總帶進房性侵
爸偷吃媽同事！　女兒兌6張發票「驚見保險套」揪姦情
牛排買一送一！雙11餐飲優惠懶人包　還有11元的牛五花
韓資深男星爆嚴重車禍！　撞斷肋骨、鎖骨
突正名「我不叫汪小菲」大動作改微博！大S早知情
快訊／林靜儀請辭VICP委員！陳時中曝「政治因素」：我已批准
AZ優先供第十四輪打　與第二劑間隔「縮短為8週」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

90國搶訂！輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89%重症　有望年底獲授權

水上摩托車「酒駕+無照」時速100km直撞消波塊　車上3人爆頭慘死

德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

抽脂慘丟命！她愛美出國整形　2天後突「痛苦倒下」身亡

哥斯大黎強制未成年人打新冠疫苗　12歲以下兒童接種計劃明年開跑

美國裸男困戲院牆內兩天　警消鐵鎚「破牆」救出

美眾院通過33兆基礎建設法案　拜登的一大勝利！白宮：將盡快簽署

冤獄37年！他「獲賠5100萬」卻半毛錢都拿不到　全因這漏洞

史上僅40人！男嬰屁屁長出「12公分肉球尾巴」　罕見震撼照曝光

美國務院發言人：我們的一中政策與中華人民共和國「截然不同」

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

90國搶訂！輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89%重症　有望年底獲授權

水上摩托車「酒駕+無照」時速100km直撞消波塊　車上3人爆頭慘死

德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

抽脂慘丟命！她愛美出國整形　2天後突「痛苦倒下」身亡

哥斯大黎強制未成年人打新冠疫苗　12歲以下兒童接種計劃明年開跑

美國裸男困戲院牆內兩天　警消鐵鎚「破牆」救出

美眾院通過33兆基礎建設法案　拜登的一大勝利！白宮：將盡快簽署

冤獄37年！他「獲賠5100萬」卻半毛錢都拿不到　全因這漏洞

史上僅40人！男嬰屁屁長出「12公分肉球尾巴」　罕見震撼照曝光

美國務院發言人：我們的一中政策與中華人民共和國「截然不同」

潮州賽神蝦！巨蝦347公克奪冠　打破去年冠軍紀錄

「300萬繳清還是貸款」答案兩極化！他中肯曝：通膨稀釋年輕的優勢

學生時代最愛泡麵？網點名「絕版口味」太經典：超級懷念的

新案房價飆！　學者指「民眾追價氣勢非常強烈」

林安可被游宗儒觸身球　餅總：沒有不高興

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

30人長輩團忘憂森林2日遊！偏離步道「誤入原始林區」受困12hrs

到哪都能饋頭！「胖胖奇異果」椅子下折手逼視　網笑：高度剛好

王必勝獲防疫獎「醜聞纏身續神隱」　陳時中：有關心他常聯絡

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

巴西26歲女歌手墜機亡　最後身影曝光

從封鎖金馬到大舉侵台！　路透推演中共發動「台灣之戰」6模式

他陰莖遭眼鏡蛇咬　生殖器全爛光

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

美國台裔夫妻創業　MIT快樂口罩爆紅

阿富汗男嬰交給美軍　至今下落不明

卡車司機花153元競選　擊敗20年參議院議長

KTV少女太美　公司副總直接抓走性侵

保全交戰3匪23秒　一槍擊斃劫匪

德州音樂祭至少8死　失控畫面曝光

正妹太辣遭忌！　被逼到就醫證明是真乳

影片曝！怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾

美議員提案：AIT設傳染病監控中心

真．玩命關頭！載大批高階顯卡的貨車在美遭竊

更多熱門

相關新聞

金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

金門一位退休國小校工李振謙無師自通，發揮繪畫天分，把住家庭院和房子牆壁畫滿各式動物和花草人物；不少民眾行經李家，看到熱鬧繽紛的彩繪，得知出自7旬老翁之手，佩服不已。

鳳山摩鐵裸屍案起獲新興毒品　相驗查死因

鳳山摩鐵裸屍案起獲新興毒品　相驗查死因

開冷氣「牆壁炸出厚黑霉斑」　房東進屋傻了

開冷氣「牆壁炸出厚黑霉斑」　房東進屋傻了

牆壁破洞！3頭好奇野獸鑽出偷看

牆壁破洞！3頭好奇野獸鑽出偷看

屁孩關警局監視器前刻字留名　扯淡「好玩」

屁孩關警局監視器前刻字留名　扯淡「好玩」

關鍵字：

裸男牆壁Syracuse Fire DepartmentLandmark TheatreMike Intaglietta

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面