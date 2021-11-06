5歲童不想念ㄅㄆㄇ...一個Move遭鎖門外　昏暗街頭痛哭30分鐘

▲▼烏日5歲男童不念ㄅㄆㄇ而逃家，不料被反鎖在門外，獨自在昏暗街頭痛哭30分鐘。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區1名5歲男童不愛念ㄅㄆㄇ，又怕被奶奶罵，趁著父親要外出時尾隨出門，父親不知兒子跟在後面，騎上機車即揚長而去，結果家門已經鎖上，男童不敢敲門，就呆在昏暗的農路痛哭30分鐘，直到巡邏員警發現帶回家，而家人根本不知道男童一直站在門外。

烏日警分局五光派出所警員何宗憲前天晚間7點多巡邏時，在光明路上發現1名5歲男童獨自在路邊哭泣，當時天色昏暗又是道路轉彎處非常危險，員警見狀立即關切詢問，男童哭著要找爸爸，經詢問男童家就在附近的工廠內。

員警帶男童回家後得知，原來，男童母親在煮晚餐，叫男童去拿ㄅㄆㄇㄈ的書來讀，但男童不想念又怕被奶奶罵，於是趁奶奶不注意，就偷偷跟著要去安親班接送哥哥、姊姊回家的父親，男童父親不知兒子跟在後面，一跨上機車即揚長而去，男童這時不知所措，回家按電鈴肯定被罵，於是就站立在昏暗的農路，痛哭了30分鐘。

男童在家門外哭泣，而家中的奶奶、母親以為男童是跟著父親去安親班，所以也沒有找人，種種誤解和巧合，就讓男童在漆黑的夜晚哭了半小時，還好男童沒有走遠，否則後果不堪設想。