爆乳人妻愛上女王SM！把老公當狗牽出門　羞曝被別人看性慾滿滿

▲卡札棋與厄爾索的穿著相當大膽。（圖／翻攝自cenapop.uol.com）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一對夫妻的SM性生活慾望滿滿，妻子卡札棋（Luana Kazaki）穿著爆乳女王裝來到人潮聚集的車站，丈夫厄爾索（Arthur O Urso）則是戴上狗狗面罩，甘願被愛妻用鐵鍊套住脖子走上街。夫妻倆宣稱，在公開場合這樣做可促進性慾，讓夫妻生活更加美好。

每日星報報導，卡札棋與厄爾索的穿著相當大膽，她穿著爆乳背心和黑色緊身褲，一身女王裝扮牽著厄爾索出門。只不過，她是用一條串接鐵鍊的黑繩牽住老公，而厄爾索也甘願被她牽著，還戴著狗狗面罩出門，不畏他人目光在人潮聚集的聖保羅車站拍照。

但這不但引來目擊民眾的好奇，部分批評說法也跟著來。厄爾索坦言，「大家對這套服裝感到驚嚇，我們也受到批評。」然而夫妻倆並沒有停下這一切，除了車站之外，市場、麵包店等其他公共場合也是2人穿上特殊裝扮出沒的地點。

►巴西26歲女歌手墜機身亡！曾獲拉丁葛萊美獎 登機前最後身影曝光

►毒蛇猛攻恐怖照曝！他蹲廁所「陰莖遭眼鏡蛇狠咬」 下體全爛光

►KTV少女太美！男客邀過夜遭拒「押她上車」 企業副總帶進房性侵

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜