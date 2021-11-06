捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理





▲捷克總統齊曼。（圖／路透）

文／中央社

捷克總統齊曼今天表示，他將任命反對派聯盟領袖費亞拉（Petr Fiala）為新任總理。齊曼先前因病緊急送醫，這是他自10月上旬國會選舉以來首度公開談話。

77歲的齊曼（Milos Zeman）上月10日被緊急送進加護病房治療，幕僚長米納爾（Vratislav Mynar）因為隱瞞總統的病情，也面臨總理巴比斯（Andrej Babis）要求他辭職的壓力。

齊曼今天在醫院接受廣播電台Frekvence 1專訪，他表示，他感覺狀況良好，並且準備做到2023年任滿。

根據憲法，齊曼有權欽點總理人選。

路透社報導，齊曼在選前曾暗示，他會讓得票率最高的單一政黨的領袖來組成新政府，這代表巴比斯將會中選。不過巴比斯所屬政黨「不滿公民行動」（ANO）在國會並未擁有多數席次，也無夥伴願意結盟共組新政府。

上述情形加上目前齊曼身體情況，已造成捷克未來的不確定性。

但齊曼表示，待新國會下週集會時，巴比斯依承諾請辭，齊曼準備指派中間偏右「一起」（Together）聯盟的費亞拉為新任總理。費亞拉預定明天發表談話。

費亞拉本月2日表示，中間及偏右的5個政黨已經就組成多數黨聯盟政府及其關鍵議程達成了協議。

齊曼今天說，目前主要議題是任命費亞拉為總理，在此之前，還須進行數個步驟。

醫療專家今天表示，齊曼要求繼續住院，並不全然復行視事。

齊曼目前情況大有改善。院方上月曾說，齊曼可能完全無法工作，引發國會一番爭論，討論在總統無法履行職務時，應否撤銷他的職權，包括任命總理組新政府的權力。

捷克眾議院總席次200席，這次選舉中，「一起」聯盟與中間派「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors）共贏得108席。

他們本週達成結盟協議，承諾將預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率由今年逾7%減至3%，並逐步邁向歐元制，也重申捷克親北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的立場。

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