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冤獄37年！他「獲賠5100萬」卻半毛錢都拿不到　全因這漏洞

▲▼美國佛州居民杜博伊斯（Robert Duboise）冤獄37年。（圖／路透）

▲55歲的杜博伊斯（Robert Duboise）過去37年都待在監獄裡，去年8月終於被證明清白。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州居民杜博伊斯（Robert Duboise）被指控性侵及謀殺罪，儘管始終堅稱清白，卻仍被定罪並且在州立監獄坐牢37年。去年8月，他終於翻轉判決結果、無罪獲釋，卻因「清白原則」（clean-hands doctrine）的法律漏洞，無法獲得185萬美元（約新台幣5100萬元）的賠償金。

▲▼美國佛州居民杜博伊斯（Robert Duboise）冤獄37年。（圖／翻攝佛州懲教署）

▲杜博伊斯被指控性侵及謀殺罪名而入獄。（圖／翻攝佛州懲教署）

綜合外媒報導，根據佛州法律，冤獄受害者在坐牢期間應獲得每年5萬美元（約新台幣5100萬元）的賠償，但若曾因前科入獄，就無法獲賠。不幸的是，杜博伊斯曾因非暴力重罪坐牢一段時間，因此他的37年冤獄時光，竟然求償無門。

州參議員布蘭德斯（Jeff Brandes）也提出法案，希望能讓杜博伊斯案取消或繞過「清白原則」，「我們國家已經剝奪他們生命的一部分，那他們就應該為了錯誤判決獲得賠償。」美國此前也有類似案例，冤獄受害者威廉斯（Clifford Williams）被指控謀殺，坐牢43年後重獲清白，他在議員的努力之下，才成功繞過「無前科」要求，獲取賠償金。

▲▼美國佛州居民杜博伊斯（Robert Duboise）冤獄37年。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜博伊斯和議員合作，努力爭取賠償金。（圖／達志影像／美聯社）

55歲的杜博伊斯出獄後，起訴佛州坦帕市政府、4名涉案警察，以及法醫蘇維隆（Dr Richard Souviron），正是這名牙科權威出庭作證，稱杜博伊斯的齒印與受害者身上咬痕相符。

他出獄後在小型建案或維修公司擔任工友，被問及如何保持正向態度時表示，「因為你必須這麼做」。他談到，如果真的成功獲賠，「我會買一棟房子，那是我從未擁有過的。接下來，我會專注於未來，好好投資並且繼續向前邁進。」

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