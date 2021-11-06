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阿富汗男嬰「交給美軍後」失蹤！爸親手抱過鐵絲網　竟成最後一面

▲▼ 阿富汗男嬰蘇海爾（Sohail Ahmadi）於8月19日在喀布爾機場被交給一名美軍後下落不明。（圖／路透）

▲男嬰蘇海爾（Sohail Ahmadi）被交給一名美軍，至今下落不明。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

塔利班8月重新統治阿富汗，大批民眾湧入首都喀布爾機場，希望搭上美軍撤離班機，不少人高舉嬰孩或幼童，讓美國大兵接手抱過鐵絲網，畫面震撼人心。但是，男嬰蘇海爾（Sohail Ahmadi）在機場被交給一名美軍後，至今下落不明。

《路透社》獨家報導，35歲的米爾扎（Mirza Ali Ahmadi）在美國大使館擔任保全長達10年，8月19日，他與妻子蘇拉亞（Suraya）帶著5名子女，抵達喀布爾機場大門外，一家人受困於恐慌人群、寸步難行之際，被鐵絲網另一側的美軍詢問是否需要幫助。由於他擔心2個月大的蘇海爾受傷或驚嚇，於是咬牙將小兒子交給士兵。

米爾扎原本心想，應該很快就能抵達5公尺外的入口，但交出兒子的瞬間，塔利班卻突然開始驅趕撤退者，因此他與家人超過半小時後，才趕到鐵絲網另一側，卻已經找不到蘇海爾。

米爾扎開始瘋狂詢問每一位遇見的民眾或官員，一名熱心美軍指揮官還陪伴在兒童區及整個機場積極尋找，但3天過去了，卻沒有任何一人看過蘇海爾。他後來被另一名官員告知，兒子可能已經被送上撤離班機了。

最後，米爾扎一家人也搭上撤離班機，首先前往卡達、轉往德國，最後在美國降落，目前與其他阿富汗難民暫住德州陸軍基地布利斯堡（Fort Bliss），等待安置。

米爾扎說，自從兒子失蹤後，全家人深陷悲傷情緒，妻子蘇拉亞更是每日以淚洗面，他每遇見一個人，都窮盡一切方法打聽蘇海爾的下落，也有一個阿富汗難民組織協助製作協尋海報，並且發布到社群媒體上，但儘管「每個人都承諾會盡最大努力，卻只是承諾而已」。

美國一名知情官員透露，所有國內外相關單位都在關注此案，蘇海爾最後一次目擊通報，就是在喀布爾機場被交給一名美軍，但「不幸的是，沒有人能找到這個孩子。」美國國務院發言人說，政府正與國際社會合作，「尋找每一種找到孩子的途徑，包括國際失蹤和受虐兒童中心（ICMEC）頒發的全球安珀警報。」

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