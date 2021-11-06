被忽視的突變惹禍！Delta傳染力高51倍原因曝　人體難識別防禦病毒

▲美國最新研究發現，Delta的傳染性之所以更強，是因為出現了「R203M」突變，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

已被世界衛生組織（WHO）認定為全球主要流行病毒株的Delta變種病毒傳染力極強，然而Delta之所以可以如此迅速傳播的原因至今未明，不過科學家推斷，Delta出現了幾乎從未被注意到的突變「R203M」，讓Delta更難以被免疫系統識別和防禦，也更容易在人與人之間傳播。

綜合《科學》期刊與《每日郵報》報導，「R203M」變異是Delta獨有的，它使病毒有能力注入比過去病毒多10倍的遺傳密碼到宿主細胞內，從而提高每個受感染細胞將病毒傳播到另一個細胞的機率。當新冠病毒進入人體後，它會對健康細胞進行編程，以釋放更多病毒顆粒，進而感染更多細胞來幫助它們繁殖。

專家指出，這也就解釋了為什麼Delta患者的病毒載量比感染新冠原病毒的患者來得更高。在最新的研究中，由諾貝爾獎得主杜德娜（Jennifer Doudna）所領導的研究小組發現，「R203M」的信使核糖核酸（mRNA）數量是原病毒的10倍，導致它的傳染性是原始病毒的51倍。

沒有參與這項研究的華威大學病毒學家勞倫斯楊（Lawrence Young）指出，這項研究證實了人們的懷疑，即Delta的毒性不僅僅來自於棘蛋白的突變，因為「R203M」提高了病毒進入細胞的融合過程。它改變了新冠的核酸蛋白殼（nucleocapsid），確保病毒在進入人體後能穩定釋放病毒遺傳物質。

核酸蛋白殼是一種圍繞其遺傳信息或基因組的蛋白質包膜，並隱藏在病毒中。勞倫斯楊表示，這個過程有點像把糖果包裝起來，因為它與棘蛋白用突出的表面和細胞結合不同，它提高了病毒複製的效率，讓病毒可以產生並傳播更多病毒。

另一位沒有參與研究的雷丁大學微生物學家克拉克（Simon Clarke）指出，這項研究顯示了新冠疫苗在面對Delta變種病毒時，效力明顯下降的原因。勞倫斯楊也呼籲疫苗製造商在開發下一代新冠疫苗時，須將相關研究結果考慮在內。

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