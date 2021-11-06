巴西26歲女歌手墜機身亡！曾獲拉丁葛萊美獎　登機前最後身影曝光

▲梅東薩2019年獲得拉丁葛萊美獎。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西26歲知名女歌手梅東薩（Marília Mendonça）5日搭機準備參加音樂會，登機前還在IG上傳影片，可見她當時拉著行李、拿著吉他，怎知班機起飛後發生墜機，她與同行的叔叔、製作人均喪命。

▲在班機出事之前，梅東薩在IG上傳影片。（圖／翻攝自IG）

綜合CNN等外媒報導，梅東薩當時搭的是私人飛機，自中部戈亞斯州首府戈亞尼亞起飛，一行人前往米納斯吉拉斯州卡拉廷加（Caratinga）參加音樂會。但沒想到這一趟卻是天人永隔，留下1歲兒子里歐（Léo），當地軍事消防部門已證實死訊，事故原因目前仍在調查中。

梅東薩是當地知名鄉村歌手，從12歲就開始作曲，於2014年出道，並在2015年發行第一張EP。到了2016年，她推出音樂專輯《Marília Mendonça: Ao Vivo》，主打單曲《Infiel》是當年在巴西電台播放次數第5多的歌曲，而她也在2019年獲得拉丁葛萊美獎。

梅東薩去世的消息震驚巴西社會，包括足球明星內馬爾（Neymar）等知名人士均已表達哀悼。內馬爾透過推特表示，「我拒絕相信這件事，我拒絕。」巴西歌手安妮塔（Anitta）則說，「我簡直不敢相信，我相信還有希望。」巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則稱，全國聽聞她的死訊都感到震驚。

▼梅東薩從12歲就開始作曲，於2014年出道。（圖／達志影像／美聯社）