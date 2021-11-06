地面交通太崩潰！羅馬「飛行計程車」3年內升空　時速達110公里

▲ 一款新型電動飛行計程車3年內將在義大利羅馬營運，以最高時速110公里速度飛行。（圖／Volocopter官網）

文／中央社羅馬4日綜合外電報導

街道上坑坑窪窪、巴士會起火燃燒，交通壅塞程度令人懷疑人生。在永恆之城羅馬，有人說唯一解決之道只有往空中發展，而一款新型電動飛行計程車可能就是救星。

法新社報導，德國飛行計程車新創公司Volocopter、羅馬機場營運商ADR，以及運輸基礎設施控股公司Atlantia合作的飛行計程車將在3年內開始營運，從羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）載運旅客到市中心。

名為VoloCity的這項計畫也打算在巴黎與新加坡推展。飛行計程車以最高時速110公里速度飛行，能讓旅客在20分鐘內從機場抵達市中心，不會經歷交通壅塞，也不會排放廢氣。

根據聯合新聞發布會上公布的計畫，飛行計程車起初能搭載飛行員與一名乘客，「未來將改為完全自動駕駛」，就能夠搭載2名乘客。

這項計畫還需要興建「垂直機場」（vertiport），供飛行計程車垂直起降。

羅馬知名許願池特雷維噴泉（Trevi Fountain）附近廣場上，4日停放了一架閃亮白色飛行計程車，讓好奇的民眾進入。

32歲的朱塞佩（Giuseppe）說，「我寧可他們多想想鐵路系統，再朝空中發展」。但他也說：「這是朝未來邁進一大步，我們說過要上火星，所以至少應該做到這樣吧。」

義大利媒體推估，這段從機場到市中心的20分鐘飛行路程，可能要價140歐元（約新台幣4500元），相較下搭計程車要價48歐元，搭火車花32分鐘，僅需14歐元。（譯者：戴雅真／核稿：劉學源）