美國台裔夫妻創業　MIT「快樂口罩」爆紅！1片近700元開學季秒殺

▲ 「快樂口罩」掀起美國各地父母搶購潮。（圖／happymasks）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯一對39歲台裔夫妻在新冠疫情爆發初期推出自創品牌「快樂口罩」（Happy Masks），採用台灣技術且在台灣製造，防護力及舒適度令眾多學童家長讚不絕口。雖然一片要價24美元（約新台幣668元），全美各地父母依然樂意花錢，碰上開學季更是一片難求。

《洛杉磯時報》8月報導，「快樂口罩」本是梅琳達．黃（Melinda Hwang，音譯）和丈夫艾德．傅（Ed Fu，音譯）疫情初期在家中發想的創業計畫，在成千上萬父母的焦慮搶購之下成為爆紅的網購商品，截至8月初已向10萬人售出口罩。

加州卡爾弗城一名母親哈特（Nikki Hart）聽聞身邊的學童家長推薦，「快樂口罩」的貼合度、過濾效率都十分優秀，戴上後眼鏡也不會起霧，便決定在開學季為二個孩子添購，8月初官網上架新一批商品前，早早就在螢幕前等待，沒想到開賣才過1分鐘，她都還沒結帳，口罩就已售完，「感覺就像在搶滾石樂團的演唱會門票。」

儘管官網在3天後重新開賣，哈特依然空手而歸，後來上當地媽媽的臉書社團調查，發現不少人和她一樣，想買卻買不到。

▲ 「快樂口罩」分為基本系列（Base Series）及進階系列（Pro Series）。（圖／happymasks）

「快樂口罩」的迅速成功是一連串事件的結果，首先因Delta病毒橫行，全美各地家長在開學季搶購口罩。而紐約時報公司旗下產品評論網站Wirecutter一份兒童口罩評價報告中，厚達5層且可重複使用的「快樂口罩」進階系列（Pro Series）產品經獨立實驗室測試證明，過濾微小顆粒的效果優於其他口罩。

這份報告曝光後，過去一年來銷售穩定成長的「快樂口罩」突然湧入大批新客購買，使得所有兒童尺寸口罩在7月下旬售罄。他們因此在8月初採取新策略，在網站上預先公告補貨時間，但仍在短短3分鐘內就賣完。

民眾在社群網站互相推薦之下，「快樂口罩」風潮不斷蔓延，就有民眾向《紐約時報》表示，缺貨令他們更想買，但接下來幾次補貨也都秒殺。8月9日至12日補貨期間，官網每天訪問人次達到1.6萬，卻只有10%能成功買到口罩。

▲ 母親寄來的口罩開啟梅琳達的創業之路。（圖／happymasks）

「快樂口罩」背後技術得追溯到梅琳達的父親柯克．黃（Kirk Hwang），他曾於3M公司從事口罩技術研究，數十年前擔任台灣一家衛生保健用品公司總裁時，與一名科學家共同研發一種處理廢水的新型濾網。而這名科學家在2003年SARS爆發時，將這項技術用於製造口罩，但未用於販賣，僅分送給身邊親友。

美國去年3月爆發疫情時，梅琳達收到母親從台灣寄來的一批口罩，其中便包括這名科學家研發的款式，鸚鵡嘴造型十分獨特。梅琳達的友人得知口罩由來後向她要了一些，她便請母親寄來更多，後來透過臉書社團以成本價向女兒的同學家長販售，很快就收到1000片的訂單。

曾任美國資本管理公司資本集團（Capital Group）行銷主管的梅琳達嗅到商機，詢問市中心一家成衣廠是否能夠生產，但對方果斷告訴她，「你不可能找到任何人來複製它（口罩），從細節到裁切都是，美國沒有人有這種技術，就算找到，價格也會非常高昂。」

梅琳達4月中旬第二次開放訂購時收到500張訂單，數量多達2000片，同月下旬創立「快樂口罩」公司，一個月後官網正式上線，這時已和研發口罩的科學家簽署合約，這項過濾技術去年也在美國取得專利。而今口罩生產全在台灣進行，由梅琳達70歲的母親監督，她的父親則專注於研究與開發。

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