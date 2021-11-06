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渣男「隱婚騙交往」被抓包　惱羞強拖女友上車滅口...棄屍農田

▲情侶,男女,出遊（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本一名男子因為隱婚被發現，竟下手殺害女友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣加西市中山町的深山9月在一片休耕中的農田發現一具遺體，經確認，死者是在2天前被家人通報失蹤的34歲無業女性。然而警方深入調查後，認為被害人的男友十分可疑，因此暫時以屍體遺棄罪嫌將其逮捕，懷疑他涉嫌殺害對方。據悉，嫌犯已經已婚，但卻隱藏婚姻事實與被害人交往，疑似是因為隱婚被抓包，發生口角才會動手將人殺害。

根據《神戶新聞》報導，兵庫縣加西市一名35歲的公司職員因涉嫌殺害外遇對象，遭到警方逮捕。被害人9月23日向家人表示，要去和認識的男性見面，然而當天外出後卻沒有回家，甚至失聯，家人24日向警方通報失蹤。

警方根據家人的說法，鎖定該名35歲男性，認定他將女性被害人帶上車後就將其監禁，因此9月26日緊急逮捕他。怎知警方當天下午就在加西市中山町一處休耕中的農田，發現被埋在土中的被害人遺體，因此以屍體遺棄罪嫌將嫌犯再逮捕。

根據警方調查，被害人的死因為頸部受壓迫而導致急性窒息死亡，初步研判離家後數個小時內就遭到殺害。而嫌犯9月26日被依屍體遺棄罪嫌被再逮捕時，就已經承認棄屍，同時也暗示了自己殺人。

警方表示，嫌犯已經結婚，但是卻隱瞞隱婚身分，與被害女性交往，疑似是因為結婚事實被女方發現，兩人發生爭執，才會將其殺害。警方未來仍將持續深入調查兩人的交往經過與詳細犯案動機和過程。

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